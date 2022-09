Publikohet fotoja e parë e pllakës së varrit të mbretëreshës Elizabeth II

Fotografia e pllakës së varrit që shënon vendin e fundit të prehjes së Mbretëreshës në windsor është publikuar nga Buckingham Palace.

Guri i zi i varrit është vendosur në dyshemenë George VI Memorial Chapel, ku monarkja u varros të hënën.

Guri është gdhendur në kujtim të Mbretëreshës, prindërve të saj dhe bashkëshortit të saj të ndjerë, Dukës së Edinburgut.

Ai zëvendëson një pllakë të mëparshme kushtuar George VI dhe Nënës Mbretëreshë.

Guri i freskët tani lexon “George VI 1895-1952” dhe “Elizabeth 1900-2002” të ndjekur nga një yll metalik Garter, dhe më pas “Elizabeth II 1926-2022” dhe “Philip 1921-2021”.

Të katër anëtarët mbretërorë ishin anëtarë të Urdhrit të Garterit, urdhri më i lartë i kalorësisë në sistemin britanik të ndereve. Urdhri i kalorësisë daton në kohët mesjetare dhe përbëhet nga monarku dhe figura të tjera të larta, duke përfshirë ish-kryeministra dhe ish-shefa ushtarakë.

Guri i sapo instaluar është gjithashtu i rrethuar nga homazhe me lule dhe kurora për të shënuar vdekjen e Mbretëreshës. Është bërë prej mermeri të zi belg të gdhendur me dorë me germa bronzi, për t’u përshtatur me gurin e mëparshëm të librit.

mbretëresha u varros në një varrim privat në George VI Memorial Chapel, ku morën pjesë Mbreti Charles III dhe anëtarët e ngushtë të familjes të hënën, kur monarkja ndjerë iu bashkua prindërve, motrës dhe burrit të saj.

Anëtarët e publikut do të mund të paguajnë për të parë personalisht gurin e varrit, nga e enjtja.

Hyrja në kështjellë është 28,50 £ për të rriturit të shtunave dhe 26,50 £ në ditët e tjera, sipas faqes së internetit të George VI Memorial Chapel./albeu.com