Publikohen pamje dramatike të rrëzimit të helikopterit pranë plazhit me turistë (VIDEO)

Një helikopter u rrëzua në Oqeanin Atlantik pranë plazhit në Miami Beach të shtunën, disa metra larg banjave në një nga plazhet e njohura në mesin e turistëve, thanë zyrtarët.

Dy pasagjerë nga helikopteri janë transportuar në një spital aty pranë në gjendje stabile dhe sipas të dhënave në dispozicion duket se nuk ka më të lënduar, raporton AP.

Two people have been hospitalized following a helicopter crash in Miami Beach, Florida on Saturday afternoon, police have confirmed, releasing a video of the disturbing incident. pic.twitter.com/pwZj6Kw1I1

— Razor24 (@Razor2413) February 20, 2022