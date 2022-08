PSG shumë pranë Renato Sanches, arrihet marrëveshja personale me lojtarin

Paris Saint Germain ka patur një sfidë të vështirë le të them ndaj Milanit për shërbimet e mesfushorit portugez, Renato Sanches.

Tashmë duket se klubi francez ka arritur të fitojë këtë betejë me klubin italian për shërbimet e të talentuarit të Lille. Sipas gazetarit të njohur italian, Fabrizio Romano, negociatat me Lille janë drejt përfundimit. Në arkat e Lille do të depozitohen rreth 15 milionë euro për kartonin e portugezit.

PSG ka arritur marrëveshjen personale me Renato Sanches, dhe tashmë pret vetëm detajet e vogla me Lille që të përfundojnë./ h.ll/albeu.com