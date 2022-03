Pse Ukraina nuk do t’i dorëzojë Rusisë asnjë pëllëmbë tokë

Nga Maria Zolkina, The Guardian

Analistët perëndimorë po përpiqen të zhvillojnë skenarë të ndryshëm për veprimet e Rusisë në Ukrainë. “Menyja” është e gjerë: një konflikt i stërzgjatur me një kalim gradual në armiqësi me intensitet të ulët; një fatkeqësi bërthamore; përdorimi i armëve kimike ose biologjike për të sjellë fitore në operacionet tokësore; kompromis politik në anën e Ukrainës dhe të tjerëve.

I vetmi skenar që nuk diskutohet është rivendosja e plotë e integritetit territorial të Ukrainës. Kudo ka disa “por”, sikur nevoja për të “sakrifikuar” diçka për Rusinë konsiderohet e pashmangshme.

Është e pamundur që Ukraina të pranojë ndonjë nga ultimatumet e Rusisë. Jo njohje të ashtuquajturave “republika” brenda kufijve të rajoneve të Luhansk dhe Donetsk, jo aneksim i Krimesë dhe jo çmilitarizim i Ukrainës.

Kievi e kupton se këto lëshime nuk do të sjellin asnjë siguri dhe në asnjë mënyrë nuk do të garantojnë tërheqjen e trupave ruse. Për më tepër, këto “kompromise” nuk do të parandalojnë një sulm të ri rus. Përkundrazi, ata mund të provokojnë vetëm një ofensivë të re ruse kundër Ukrainës.

E vetmja çështje që mund të debatohet mes perëndimit dhe Ukrainës janë garancitë e sigurisë në formën e një traktati, nëse Ukraina nuk bashkohet me NATO-n në të ardhmen e afërt, ngjarje e një pushtimi të ri. Kjo mbështetje ushtarake duhet të përfshijë forma konkrete të reagimit kolektiv, duke përfshirë përdorimin e trupave. Megjithatë, partnerët perëndimorë mund ta konsiderojnë një garanci të tillë si shumë të rrezikshme.

Një armëpushim nuk mjafton, pasi do të rregullonte vetëm pozicionet e ushtarakëve ku ata qëndrojnë. Pas kësaj, do të ishte e mundur të detyroheshin rusët të largoheshin vetëm në këmbim të dorëzimit të plotë politik.

Rusia do të përdorte një armëpushim për të forcuar dhe riarmatosur trupat e saj, ndërsa do të kërkonte nga perëndimi të zvogëlonte ndihmën ushtarake për Ukrainën. Partnerët e Ukrainës do të ishin shumë më të prirur për një kompromis politik. Vullneti i ukrainasve është gjithashtu shumë i fortë për të pranuar këtë mënyrë veprimi.

Për më tepër, çdo thirrje për “çarmatim” dhe “çmilitarizim” të trupave ukrainase nga Rusia dhe/ose perëndimi është e pamundur në një vend ku ushtria fiton qartë operacionet tokësore dhe kundërshton fuqishëm forcat ajrore ruse. Radhët në zyrat e regjistrimit dhe të regjistrimit ushtarak nuk do të zhdukeshin.

Pjesa tjetër e popullsisë është e përfshirë në mbështetjen logjistike të ushtrisë. Në Kiev, mbrojtja territoriale ka rreth 100,000 njerëz me armë në duart e tyre tashmë. Në qytetet e pushtuara mijëra njerëz dalin çdo ditë për të protestuar kundër forcave pushtuese. Është e pamundur ta ndalosh këtë rezistencë, sado që dikush ta dojë.

Vladimir Putin nuk është gati të tërhiqet, por nuk mund të fitojë në terren. Kjo do të thotë se Rusia do të vazhdojë të rrisë terrorin ndaj popullatës civile dhe qytetet do të fshihen nga faqja e dheut nga sulmet ajrore dhe raketore. Përdorimi i armëve rreptësishtë të ndaluara, përkatësisht biologjike, kimike, madje edhe ato bërthamore, po bëhet gjithnjë e më i mundshëm.

Për Ukrainën, përkundrazi, qëllimi strategjik është tërheqja e trupave ruse nga territori i saj. Megjithatë, duket e pamundur të arrihet në mënyrë diplomatike. Pavarësisht se sa i pakëndshëm mund të jetë perëndimi për këtë, ky qëllim mund të arrihet vetëm me mjete ushtarake. Dhe ushtria ukrainase është absolutisht e aftë për këtë.

Ukraina duhet të shtyjë në mënyrë aktive trupat ruse në kufi. Kjo mund të arrihet si fizikisht, nga forcat e armatosura të Ukrainës, ashtu edhe diplomatikisht dhe ekonomikisht, me mbështetjen e sanksioneve dhe izolimit të nisur nga partnerët tanë perëndimorë.

Ne kemi nevojë urgjente për armë, duke përfshirë sistemet e mbrojtjes ajrore dhe sistemet antiraketë. Ne kemi nevojë për sanksione, veçanërisht refuzimin e shteteve të BE-së për të blerë gazin dhe naftën ruse, dhe shkëputjen e të gjitha bankave ruse nga Sëift. Ne kemi nevojë për mbështetjen perëndimore për pavarësinë e të gjithë Ukrainës./Përshtati në shqip, Enkeleda Bodini-albeu.com

-Maria Zolkina, analiste politike në Fondacionin e Iniciativave Demokratike Ilko Kucheriv, një institut me bazë në Kiev.