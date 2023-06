Pse trupi ynë kërkon çokollatë kur jemi të stresuar

Kur jemi të stresuar, trupi ynë ndihet i kërcënuar. Pra, ai kalon në një mënyrë të njohur si “lufto ose ik”, një nga përgjigjet më instinktive ndaj rrezikut. Këtu na vjen në ndihmë një çokollatë. Por si mund të shpjegohet kjo?

“Dëshira për çokollatë konsiderohet si një reagim ndaj një situate stresuese, duke mbuluar nevojën për marrjen e energjisë”, shpjegon Dr. Nicky Keay, Endokrinologe dhe Ligjëruese Nderi Klinike në Mjekësi në University College London.

Kjo do të thotë se me aktivizimin e kortizolit, hormonit të stresit, trupi lidh energjinë nga sistemi imunitar, gjë që nxit dëshirën për sheqer.

“Me stresin rritet kortizoli, i cili shteron rezervat e energjisë, kështu që ndihemi sikur kemi nevojë për diçka të ëmbël për të rritur nivelet tona të energjisë”, shpjegon ajo.

Megjithatë, këto doza të ëmbla energjie nuk janë aq të pafajshme për trupin, pasi me rritjen e sheqerit rritet edhe sheqeri në gjak dhe më pas bie.

Siç ka shpjeguar dietologu klinik, dr. Sarah Brewer, “kur nivelet e sheqerit në gjak bien shumë të ulëta, reagimi i stresit “lufto ose ik” i trupit aktivizohet për të ndihmuar në rritjen e niveleve të sheqerit në gjak (glukozës) dhe acideve yndyrore qarkulluese si lëndë djegëse thelbësore për muskujt dhe trurin. Kjo përgjigje ndaj stresit më pas shkakton urinë, kështu që ju do të hani për të rritur nivelet e ushqimit dhe mund të zhvilloni dëshira – veçanërisht për ushqime me sheqer me karbohidrate që rrisin shpejt nivelet e sheqerit në gjak.”

Kjo rritje e niveleve të glukozës në gjak shkakton prodhimin e insulinës, e cila mund të bëjë që nivelet e glukozës të bien përsëri në nivele më të ulëta se zakonisht, duke krijuar një rreth vicioz.

Pse zgjedhim çokollatën në veçanti?

Siç shpjegon dietologia, çokollata ka efekte relaksuese në tru, duke rritur nivelet e kimikateve të ndryshme që rregullojnë humorin, si phenylethylamine.

Përveç kësaj, çokollata përmban triptofan – një kimikat që shndërrohet në serotonin në tru, duke rritur humorin, por edhe teobrominë, duke ofruar efekte të ngjashme për të rritur humorin.

“Tekstura unike e çokollatës, e cila shkrihet në gojë, krijon një ndjesi të shijshme dhe, sipas psikologëve, është një nga arsyet kryesore pse çokollata është kaq e dashur”, shton dietologia.

Ajo këshillon që të mos e përjashtojmë nga dieta jonë, por të jemi të matur në konsumimin e saj. Mund të zgjedhim çokollatën e zezë, me përmbajtje kakao të paktën 70% në vend të çokollatës me qumësht ose çokollatë të bardhë, duke synuar sa më shumë antioksidantë.