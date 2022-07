Pse shumica e xhinseve janë ngjyrë blu

Kur ishte hera e fundit që mendove se xhinset blu kanë dalë jashtë mode? Këto pantallona janë kthyer në një ikonë amerikane, por si e morën në fillim atë ngjyrë blu?

Njerëzit kanë veshur xhinse blu për shekuj. Fillimisht, ngjyra blu erdhi nga një ngjyrë natyrale indigo. Boja u zgjodh për mënyrën se si ndërvepronte me pambukun. Kur nxehen, shumica e ngjyrave depërtojnë në fibrat e pambukut, por boja indigo ngjitet në sipërfaqen e fibrës. Rezultati? Gjatë çdo larjeje, disa nga fibrat dhe molekulat e bojës shpëtojnë, duke i dhënë xhinseve një pamje të zbehur me kalimin e kohës.

Sot, xhinset janë lyer me një ngjyrë sintetike indigo. Shikoni me vëmendje xhinset tuaja dhe do të shihni një dizajn interesant. Fija e jashtme është e lyer, por filli i indeve lihet i bardhë. Kjo zvogëlon sasinë e bojës që nevojitet për çdo palë xhinse. Kjo është gjithashtu arsyeja pse shumë xhinse janë blu nga jashtë, por të bardha nga brenda. Çdo palë xhinse kërkon 3-12 gram bojë.

Çdo vit, ne prodhojmë disa qindra mijëra ton bojë indigo. Pjesa më e madhe është menduar për të bërë xhinse blu, pra nga 90 milionë deri në 2.2 miliardë xhinse të reja në vit. Duket se ky trend i modës do të qëndrojë për pak kohë ndaj mos I hidhni xhinset tuaja blu!