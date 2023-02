Pse puna është vendi më i mirë për të bërë miq

Krijimi dhe mbajtja e miqve si i rritur mund të jetë një punë e vështirë. Por ka shumë mjedise dhe aktivitete që mund të rrisin gjasat për të takuar njerëz të rinj dhe për të krijuar lidhje.

Sipas Byrosë së Statistikave të Punës të Shteteve të Bashkuara, shumica e punëtorëve shpenzojnë rreth 90,000 orë të jetës së tyre duke punuar. Pse të mos shpenzoni 200 prej tyre për të bërë një mik të ri?

Të kesh një shok në punë përmirëson shumë aspekte të shëndetit dhe mirëqenies, si dhe performancën. Por miqësia në vendin e punës mund të sjellë sfida dhe kërkon strategji të pjekura pune dhe komunikim të ndershëm.

Koha dhe afërsia janë çelësat për të bërë miq

Nëse një punëtor mesatar shpenzon 90,000 orë të jetës së tij në punë, kjo është pak më shumë se 10 vjet që kaloni në punë, ose në tavolinë ose duke ngulur sytë në ekranin e kompjuterit tuaj.

Afërsia me njerëzit me të cilët jeni pranë gjatë gjithë ditës ka vërtet rëndësi. Studimet klasike kanë treguar se afërsia juaj (distanca fizike dhe shpeshtësia e kontaktit) është një parashikues i madh nëse do të bëheni miq.

Gjatë orëve të panumërta që punoni në të njëjtën hapësirë ​​si njerëzit e tjerë, mund të jetë në avantazhin tuaj (dhe në avantazhin e biznesit për të cilin punoni) të bëni një ose dy miq në punë.

Një studim nga Jeffrey Hall në Universitetin e Kansasit zbuloi se duhen vetëm 200 orë kohë të qëllimshme që dy njerëz të bëhen miqtë më të mirë. Kjo është vetëm 0.22% e 90,000 orëve që do të kaloni në punë gjatë jetës tuaj.

Një studim i Gallup së fundmi tregoi se të kesh një mik të ngushtë në punë është bërë edhe më e rëndësishme që nga fillimi i pandemisë, edhe me rritjen e punës hibride dhe në distancë.

Punonjësit që kanë një mik më të mirë në punë kanë shumë më shumë gjasa të angazhojnë klientët dhe partnerët e brendshëm. Ata bëjnë më shumë në më pak kohë. Ata inovojnë dhe ndajnë ide ndërsa argëtohen gjatë punës.

Është e lidhur ngushtë me përfitimin, kontrollin e inventarit, mbajtjen dhe besnikërinë ndaj kompanisë. Nga ana tjetër, një studim i Cigna mbi vetminë në Amerikë zbuloi se punëtorët që raportuan se ndjeheshin të vetmuar në punë kishin 45% produktivitet më të ulët.

Sfidat e miqësisë në punë

Ka dallime në personalitet. Kulturat e punës në disa kompani janë toksike. A duhet të shqetësoheni për konfliktet e interesit? A mund të jenë miqësitë në punë shumë të forta dhe të krijojnë përjashtimin e të tjerëve? A e prishin dinamikën e ekipit?

Kristin Elinkowski dhe Madison Romney së fundmi bënë një studim shumë interesant për miqësinë e të rriturve në Universitetin e Pensilvanisë. Hulumtimi i tyre nxori në pah disa faktorë të rëndësishëm për forcimin dhe ruajtjen e miqësive në moshë madhore.

Ata rekomanduan gjëra të tilla si të qenit të pambrojtur me njëri-tjetrin, mbështetjen e njëri-tjetrit në ëndrrat e jetës, përpjekjet e ndërsjella të lidhjes, prioritizimin e kohës, arritjen e vazhdueshme dhe ndarjen e përvojave tuaja më shpesh. Pothuajse të gjitha këto lidhen në një farë mënyre me kohën dhe afërsinë.

Ndërsa mund të duket e sikletshme të flisni me dikë në punë për ëndrrat tuaja, disa kompani shumë të suksesshme e dinë rëndësinë e mbështetjes së qëllimeve të punonjësve të tyre. Ata madje kanë investuar te menaxherët për të ndihmuar në udhëheqjen e punonjësve drejt ëndrrave të tyre.

Kjo është një mënyrë e fuqishme për të nxitur miqësinë në punë. Miqësitë kanë më shumë gjasa të shfaqen kur nuk ka çekuilibër fuqie. Por një strategji e qartë mund të ndihmojë në kapërcimin e politikës së kompanisë dhe ju mund të gjeni mënyra për të qenë pranë kolegëve tuaj, qofshin ata më të lartë apo më të ulët në hierarki./albeu.com