Pse Princit Harry iu ndalua të vishte uniformë ushtarake në funeralin e Elizabeth II

Nëse prisnit ta shihnit sërish Princin Harry me uniformën e tij ushtarake dhe dekorimet mbretërore në gjoks, Pallati ka plane të ndryshme, pasi ai nuk u lejua ta vishte as në funeralin e gjyshes së tij Elizabeth II.

Harry mori vendimin për t’u larguar nga pallati dhe detyrat mbretërore në vitin 2020, kur u nis me gruan e tij Meghan për në Kaliforni. Marrëdhëniet mund të jenë ftohur, por ai është rikthyer herë pas here në familjen mbretërore, sidomos tani me vdekjen e Mbretëreshës, ku është shfaqur i ribashkuar me vëllain e tij.

Në funeralin e gjyshes së tij, Mbretëreshës Elizabeth II, megjithatë, ai nuk u lejua të vishte uniformën e tij zyrtare ushtarake mbretërore, siç është zakon në procedura të tilla. Në fakt, sipas raportimeve, Duka 37-vjeçar i Sussex-it nuk do të lejohet të veshë uniformën mbretërore në asnjë event zyrtar të pallatit, jo më pak në funeralin e Mbretëreshës.

Harry ishte gjithashtu një veteran 10-vjeçar i ushtrisë, madje kishte shërbyer në Afganistan. Ai kishte folur me dashuri për grupin e veteranëve që ai drejtonte dhe dënimi i pallatit për dorëheqjen nga detyrat ushtarake mbretërore e kishte lënduar:

“Jam i shkatërruar që duhet të largohem,” tha ai në atë kohë.