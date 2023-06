Pse pasagjerët hyjnë gjithmonë nga ana e majtë në avion?

Disa gjëra janë të përbashkëta për të gjithë avionët dhe i shihni nëse jeni duke udhëtuar apo edhe në video dhe foto. Edhe nëse nuk keni udhëtuar kurrë me avion, me siguri i keni vënë re. Një prej tyre është se pasagjerët hyjnë në to gjithmonë nga ana e majtë. Nëse jeni pak të vëmendshëm do të keni parë që asnjë avion nuk u jep akses pasagjerëve për të hyrë nga e djathta. Pse po ndodh kjo;

Në fakt kjo nuk është sepse nuk ka derë. As sepse është një traditë nga aeroplanët e parë në tokë. Ekziston një arsye specifike pse pasagjerët hyjnë gjithmonë nga e majta.

Së pari, duke hipur gjithmonë nga ana e majtë, pasagjerët nuk ngatërrohen kurrë në këmbët e ekuipazhit dhe stafit tjetër. Sepse stafi që përdor anën e duhur për të bërë furnizimin me karburant dhe ngarkimin e bagazheve.

Arsyeja tjetër ka të bëjë me pozicionin e pilotit në aeroplan, i cili është pothuajse gjithmonë në të majtë. Pra, është më e lehtë dhe më e dobishme për pilotin që të jetë në gjendje të vlerësojë distancën e avionit nga terminalet e aeroportit. Më pas avioni mund të ndalet në pikën e duhur që dera të ulet siç duhet.