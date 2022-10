Pse ora ndryshon gjithmonë të dielën?

Çdo vit orët ndryshojnë dy herë në vit në botë, duke shkuar përpara në pranverë dhe më pas përsëri në vjeshtë. Ndryshimet janë krijuar për të maksimizuar orët tona të ditës për të pasqyruar kalimin e stinëve, por disa njerëz argumentojnë se ne duhet të kemi një zonë kohore të standardizuar gjatë gjithë vitit.

Kur ndryshon ora?

Ora do të ndryshojë të dielën më 30 Tetor, një ditë më herët se vitin e kaluar – ndryshimi ndodh gjithmonë të dielën e fundit të tetorit. Kjo do të thotë se do të kemi një orë shtesë në shtrat. Do të kemi gjithashtu mëngjese më të lehta, megjithatë, do të thotë gjithashtu se do të errësohet një orë më herët në mbrëmje.

Pse e ndërrojmë orën?

Arsyeja kryesore që ne i ndryshojmë orët është për të përfituar sa më shumë nga drita e ditës. Ndryshimi i parë i orës u prezantua nga qeveria gjermane në vitin 1916 gjatë Luftës së Parë Botërore si një mjet për të kursyer karburant dhe para. Sa më gjatë të zgjasin orët e ditës, aq më pak energji elektrike kërkohet.

Akti britanik i kohës verore u krijua në vitin 1972. Kjo filloi traditën e ndryshimit të orës në fund të marsit dhe tetorit.

Pse ndryshojnë orët të dielën?

Orët ndryshojnë të dielën falë BE-së. Ora e Kursimeve Ditore mbahet gjithmonë ndërmjet të dielës së fundit të marsit dhe të dielës së fundit të tetorit, dhe të gjitha ndryshimet ndodhin në orën 01:00 GMT sipas një direktive të BE-së. /albeu.com/