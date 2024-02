Pse nuk takuat udhëheqës nga opozita? Blinken: Do të kem mundësi të takohem në një moment tjetër, kam marrë mjaftueshëm nga kjo ditë

Pyetje gazetari Veliu: I nderuar sekretar, në këtë vizitë zgjodhët të takoheni vetëm me dy aktorë të politikës Begaj dhe Edi Rama, përse nuk u takuar me së opozitës së përbashkët?

Sekretari Blinken: Unë kam pasur mundësi të takohesha me një sërë njerëzish, kam pasur mundësi të takohem disa prej personave të reformës në drejtësi dhe kur të kthehem nga darka, do të kem mundësi të takohem më një segment tjetër dhe aktorët e ndryshëm. Kam marrë mjaftueshëm nga kjo ditë dhe e kam bërë me kënaqësi.