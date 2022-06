Pse nuk duhet të flini dy ditë rresht me të njëjtin këllëf jastëku

Nëse nuk e ndërroni këllëfin a jastëkut përditë, jeni duke lexuar artikullin e duhur. Albeu.com do t’ju tregojë më poshtë pse duhet t’i ndërroni shpesh.

Tërheq merimangat e pluhurit

Çdo natë kur shkoni në shtrat, ju po transferoni djersën, mbetjet e grimit dhe 50 milionë qeliza të vdekura të lëkurës në rrobat tuaja. Djersa dhe qelizat e vdekura të lëkurës krijojnë një mjedis të përsosur për merimangat e pluhurit që ushqehen me to dhe shumohen. Nëse nuk e ndërroni mjaft shpesh këllëfin e jastëkut, po e ekspozoni veten ndaj këtyre merimangave të këqija që mund të jenë mjaft të dëmshme për shëndetin tuaj.

Mund t’ju shkaktojë akne

Heqja e grimit para gjumit është një hap thelbësor për të arritur lëkurë të pastër dhe të bukur. Por edhe nëse duket se e keni hequr të gjithë makijazhin, mund të ketë mbetur ende ndonjë produkt në fytyrën tuaj që do të hyjë në një jastëk dhe do të qëndrojë atje derisa të lahet. I kombinuar me djersën dhe vajrat e fytyrës, këllëfi i jastëkut lejon që bakteret dhe maja të lulëzojnë, të cilat mund të irritojnë lëkurën tuaj, duke e bërë atë më të prekshme ndaj puçrrave.

Mund të dëmtojë flokët tuaj

Ndërsa rrotulloheni në shtrat, pëlhurat e ashpra pambuku mund të krijojnë fërkime dhe të shkaktojnë maja të dyfishta. Dhe nëse këllëfi juaj i jastëkëve është më pak se i freskët, mund të rrisni rrezikun e irritimit të lëkurës së kokës, gjë që, nga ana tjetër, mund të ndikojë në shëndetin dhe bukurinë e flokëve tuaj.

Mund të ndikojë në gjumin tuaj

Nëse nuk e keni ndërruar këllëfin e jastëkut tuaj për një kohë të gjatë, gazrat e lëshuara nga të gjitha mikrobet dhe merimangat e pluhurit në të mund të kontribuojnë në alergji dhe vështirësi në frymëmarrje. Kur nuk mund të merrni frymë siç duhet, mund të ndikojë në gjumin tuaj, duke ju bërë të ndiheni të rraskapitur në mëngjes./albeu.com