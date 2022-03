Pse një bombë me hidrogjen është më e fortë se një bombë atomike?

Një bombë me hidrogjen ka potencialin të jetë 1000 herë më e fuqishme se një bombë atomike, sipas disa ekspertëve bërthamorë. SHBA-ja dëshmoi përmasat e një bombe me hidrogjen kur testoi një brenda vendit në vitin 1954.

Bombat me hidrogjen shkaktojnë një shpërthim më të madh, që do të thotë se valët goditëse, shpërthimi, nxehtësia dhe rrezatimi kanë të gjitha shtrirje më të madhe se një bombë atomike, sipas Edëard Morse, një profesor i inxhinierisë bërthamore në Universitetin e Kalifornisë, Berkeley.

Edhe pse asnjë vend tjetër nuk ka përdorur një armë të tillë të shkatërrimit në masë që nga Lufta e Dytë Botërore, ekspertët thonë se do të ishte edhe më katastrofike nëse do të hidhej një bombë me hidrogjen në vend të një atomike.

Më shumë se 200,000 njerëz vdiqën në Japoni pasi SHBA hodhi bombën e parë atomike në botë në Hiroshima dhe më pas një tjetër tre ditë më vonë në Nagasaki gjatë Luftës së Dytë Botërore në 1945. Bombardimet në të dy qytetet ishin aq shkatërruese, saqë e detyruan Japoninë të dorëzohej.

Hall, drejtor i Institutit për Sigurinë Bërthamore të Universitetit të Tenesit, e quajti bombën me hidrogjen një “vrasës të qytetit” që ndoshta do të asgjësonte midis 100 dhe 1000 herë më shumë njerëz sesa një bombë atomike.

“Në thelb do të fshijë çdo qytet modern,” tha Hall. “Një bombë e rregullt atomike do të ishte ende shkatërruese, por nuk do të bënte pothuajse aq dëm sa një bombë me hidrogjen.”

Cili është ndryshimi midis bombave me hidrogjen dhe bombave atomike?

E thënë thjesht, ekspertët thonë se një bombë me hidrogjen është versioni më i avancuar i një bombe atomike.

Një bombë atomike përdor ose uranium ose plutonium dhe mbështetet në ndarje. Për të bërë një bombë hidrogjeni, dikush do të kishte ende nevojë për uranium ose plutonium, si dhe dy izotopë të tjerë të hidrogjenit, të quajtur deuterium dhe tritium. Bomba me hidrogjen mbështetet në shkrirjen, procesi i marrjes së dy atomeve të veçanta dhe bashkimi i tyre për të formuar një atom të tretë.

Në të dyja rastet lirohet një sasi e konsiderueshme energjie, e cila nxit shpërthimin, thonë ekspertët. Megjithatë, më shumë energji lëshohet gjatë procesit të shkrirjes, gjë që shkakton një shpërthim më të madh.

Sipas ekspertëve, bombat me hidrogjen janë gjithashtu më të vështira për t’u prodhuar, por më të lehta në peshë, që do të thotë se ato mund të udhëtojnë më larg mbi një raketë.

Cilat janë ngjashmëritë midis bombave me hidrogjen dhe bombave atomike?

Të dyja bombat janë jashtëzakonisht vdekjeprurëse dhe kanë fuqinë të vrasin njerëz brenda sekondave, si dhe disa orë më vonë për shkak të rrezatimit. Shpërthimet nga të dyja bombat gjithashtu do të digjnin menjëherë strukturat prej druri në tokë, do të rrëzonin ndërtesa të mëdha dhe do t’i bënin rrugët të papërdorshme./abcnews.al