“Pse ma prenë dorën?” U godit nga skafi, fjalët e para të 15-vjeçarit

Momentet dramatike të përjetuara nga 15-vjeçari, i cili mbeti i plagosur nga një skaf teksa po zhytej në plazhin e Andros pasditen e së dielës së kaluar, i ka përshkruar shoku i tij 20-vjeçar që ndodhej me të. “I vetmi mendim që mbaj mend, pasi ishim nën varkë, ishte se në cilin moment do të kalojë helika mbi ne dhe do të vdesim, domethënë ishte një moment shumë i frikshëm”, tha ai për STAR.

Duke përshkruar atë që ndodhi, shoku i 15-vjeçarit Theodoris tha se “Ishim në një distancë 15-20 metra nga bregu dhe po peshkonim. Ne kishim me vete bojën tonë, të lidhur me Teodorisin, në një distancë prej 10 metrash. Dhe ndërsa Theodoris po e lidhte gjuante për peshk dhe po shikonte nga fundi, dëgjova motorin dhe ngrita kokën dhe pashë një skaf që po shkonte drejt nesh me shpejtësi të madhe dhe ishte në një distancë prej 30 deri në 40 metra. ”

“Fillova të bërtas me gjithë fuqinë time dhe të tund dorën e djathtë në ajër. Ne nuk u vumë re nga drejtuesi i varkës. Ai vazhdoi të drejtohej drejt nesh, nuk ndryshoi drejtim, as uli shpejtësinë dhe unë e kapa direkt me dorën e majtë Teodorin, i cili ende nuk e kishte kuptuar që një varkë po vinte drejt nesh. E tërhoqa me gjithë forcën time në të djathtë që të largoheshim nga vendi ” .

Sipas 20-vjeçarit, minutat në vijim ishin makth, pasi ai u përpoq të mbante në këmbë Teodorisin e gjakosur nga njëra anë dhe t’i bënte shenjë drejtuesit të varkës që ta ndihmonte për ta çuar në tokë.

Siç tha 20-vjeçari, gjithçka që Thodoris arriti të thoshte në minutat e para pas aksidentit ishte “pse ma prenë dorën?”.

Kur 15-vjeçari mbërriti në Spitalin pas një operacioni të rëndë të dielën mbrëma, thuhet se u tha mjekëve, sipas Star, “Nuk e kuptova saktësisht se çfarë ndodhi. Unë dhe shoku im ishim në det kur befas anija kaloi mbi ne. Shoku im reagoi dhe më tërhoqi”.

Informacionet thonë se mjekët e konsiderojnë kritike 24 orët e ardhshme për rrjedhën e dëmtimeve në dorë të 15-vjeçarit pas operacionit që iu nënshtrua.

Kujtohet se operatori i gomones, i cili u la i lirë me urdhër të prokurorit, u konstatua se kishte konsumuar më shumë se sasia minimale e alkoolit./abcnews.al/