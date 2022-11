Pse ju bëhet gjuha e bardhë dhe çfarë do të thotë për shëndetin tuaj

Ka shumë shkaqe të mundshme për gjuhën e bardhë, dhe në disa raste, ajo vjen me një erë të pakëndshme dhe tharje të gojës. Për të hequr qafe atë, ndonjëherë ju duhet vetëm të lani dhëmbët. Por çfarë duhet të bëni nëse kjo nuk ju ndihmon?

Çfarë është gjuha e bardhë

Filmi i bardhë mund të mbulojë të gjithë gjuhën, një pjesë të saj ose të shfaqet si njolla. Në të njëjtën kohë, mund të shfaqet një erë dhe shije e pakëndshme në gojë. Duket sikur ka qime të vogla të bardha në sipërfaqen e gjuhës. Në fakt, ato janë sytha të mbuluar me grimca organike, baktere dhe qeliza të vdekura.

Pllaka e bardhë në gjuhë (e cila gjithashtu mund të jetë e verdhë) mund të shfaqet për arsye të ndryshme, si për shkak të acarimit ose për shkak të një infeksioni. Zakonisht zhduket pas disa ditësh. Nëse situata nuk ndryshon për disa javë dhe është e dhimbshme për të ngrënë dhe për të folur, është më mirë të shihni një mjek.

Është e rëndësishme të theksohet se pllaka nuk mund të jetë vetëm e bardhë. Ndërsa një gjuhë rozë është normale, një gjuhë kafe do të thotë që personi pi shumë kafe ose çaj. Një gjuhë e verdhë do të thotë se diçka nuk është në rregull me mëlçinë, dhe një gjuhë e kuqe është një shenjë që personi i mungon vitamina B.

Pse gjuha bëhet e bardhë

Zakonisht, gjuha bëhet e bardhë për shkak të baktereve, pjesëve të mbetura të ushqimit ose qelizave të vdekura që ngecin midis sythave. Për shkak të kësaj, sythat mund të rriten në madhësi ose të inflamohen. Kështu shfaqen njollat ​​e bardha në sipërfaqen e gjuhës.

Ndonjëherë, pllaka shfaqet për shkak të një sëmundjeje. Për shembull, gjuha gjeografike është gjithashtu një gjendje ku shfaqen pika të bardha në gjuhë. Është mjaft e rrallë dhe shkaqet janë të panjohura, por vetë gjendja shpesh lidhet me ngrënien e ushqimeve që irritojnë gjuhën. Mund të jetë gjithashtu një reagim ndaj stresit, një sëmundjeje ose ndryshimeve hormonale.

Pse shfaqet pllaka e bardhë në gjuhë

Ka disa gjëra që e bëjnë më të mundshme shfaqjen e pllakës së bardhë në gjuhë:

-Mosha

-Marrja e antibiotikëve (pllakë të bardhë-verdhë që shfaqet kur ka një infeksion mykotik në gojë)

-Një dietë që ka mungesë të mjaftueshme të frutave, perimeve, vitaminës B12 dhe hekurit

-Një sistem i dobët imunitar

-Higjiena e keqe e gojës

-Proteza dentare ose objekte të tjera që mund të dëmtojnë gjuhën

-Dehidratim dhe tharje të gojës

Si të largoni bardhësinë e gjuhës

-Praktikoni higjienën e mirë të gojës.

-Pini mjaftueshëm ujë.

-Lani dhëmbët duke përdorur një furçë dhëmbësh të butë.

-Përdorni një pastë dhëmbësh të butë me fluor, një që nuk përmban lauril sulfat natriumi.

-Përdorni gargarë me fluor.

-Lani gjuhën ose përdorni një kruese gjuhësore për të hequr shtresën e bardhë.

-Pini pije të ftohta përmes një pipe.

-Shmangni ushqimet dhe pijet që janë pikante, të kripura, acidike ose me temperaturë shumë të nxehtë./albeu.com