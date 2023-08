Pse hamë kur jemi të stresuar? Ekspertët zbulojnë arsyen

Nëse ushqimi është zgjidhja juaj e stresit, nuk jeni vetëm. Një vakt i preferuar për të plotësuar nevojat emocionale, për të zvogëluar ankthin dhe për të larguar stresin është një praktikë e zakonshme.

Nëse po përdorni ushqimin si një mënyrë për të menaxhuar stresin, mund të pyesni veten: Pse dua të ha kur jam i stresuar? Si mund ta ndaloj ngrënien? Çfarë mund të bëj për të reduktuar stresin në vend që të ha?

Pse dua të ha kur jam i stresuar?

Të ndihesh i shqetësuar dhe i stresuar nuk është një kombinim i mirë, veçanërisht kur ushqimi juaj i preferuar është afër. Kur hani për të kënaqur një nevojë emocionale, lehtësimi që mund të ofrojë është shpesh i përkohshëm.

Nga pikëpamja fiziologjike, stresi bën që gjëndrat mbiveshkore të lëshojnë një hormon të quajtur kortizol. Kur kjo ndodh, mund të vëreni një rritje të oreksit dhe dëshirën për të ngrënë ushqime me sheqer, të kripur ose yndyrë.

Megjithatë, kjo dëshirë për të ngrënë nuk është rezultat i stomakut bosh. Në vend të kësaj, është truri juaj që ju thotë të hani në mënyrë që të përgatiteni për një situatë potencialisht të dëmshme. Në mënyrë tipike, stresi ulet dhe nivelet e kortizolit kthehen në normale.

Një studim i vjetër i vitit 2001 me 59 gra të shëndetshme zbuloi se një përgjigje psikofiziologjike ndaj stresit mund të ndikojë në sjelljen e të ngrënit dhe të çojë në shtim në peshë.

Nëse jeni duke përjetuar trishtim pas një humbjeje ose zhgënjimi të papritur pas një debati me një të dashur, për shembull, mund t’i drejtoheni një pastë, qese me patatina ose karamele për të menaxhuar emocionet tuaja në vend që të merreni me to përmes komunikimit.

Dhe së fundi, ngrënia mund të ndodhë si përgjigje ndaj mjedisit tuaj – për shembull, numrit fizik, mendor dhe emocional të jetesës gjatë pandemisë COVID-19./