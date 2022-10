Pse gjithmonë na flihet gjumë kur bie shi?

A ka gjë më të vështirë se të ngrihesh nga një shtrat i ngrohtë ndërsa jashtë bie shi? Kur vjen vjeshta, ditët janë më të shkurtra, temperaturat më të ulëta dhe pikat e shiut krijojnë një ninullë teksa godasin dritaret e dhomës së gjumit.

Nëse keni probleme me funksionimin ndërsa jashtë bie shi dhe nëse dëshironi të flini gjatë gjithë kohës në një ditë me shi, mos u shqetësoni. Ju nuk jeni unik. Hulumtimet kanë treguar se shumica e njerëzve e kanë atë problem dhe shkenca ka një shpjegim.

Trupat tanë janë në harmoni me natyrën. Shkenca ka konfirmuar vazhdimisht se ekziston një lidhje midis motit dhe gjendjes sonë emocionale. Një studim i vitit 2011 konfirmoi se 9% e njerëzve zemërohen më lehtë kur bie shi jashtë dhe të njëjtat situata të jetës nuk do t’i shqetësojnë aq shumë gjatë ditëve me diell.

Kjo situatë ka të bëjë me rrezatimin ultravjollcë, domethënë me mungesën e tij. Është vërtetuar se rrezet e diellit rrisin nivelin e serotoninës, hormonit të lumturisë që na mungon gjatë ditëve me shi.

Nëse është ditë me shi, ka pak dritë, kështu që trupi sekreton më pak serotonin, duke na bërë më të përgjumur se zakonisht.

Fajtori që na bën të përgjumësh kur bie shi është lagështia.

“Në ditët kur shiu e bën ajrin të rëndë dhe ngjitës, lagështia mund të jetë dobësuese për shkak të mekanizmit që trupi përdor për t’u ftohur”, thotë Dr. Michelle Drerup nga Klinika e Cleveland.