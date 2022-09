Pse është e rëndësishme të bëni një dush të ftohtë?

Zhytja e trupit në ujë të ftohtë nuk është asgjë e re, pasi njerëzit kanë praktikuar hidroterapinë prej shekujsh. Megjithatë, ju nuk mund ta bëni këtë në shtëpi”, duhet të shihni një specialist që mund t’ju ndihmojë.

Por të gjithë mund të bëjnë një dush të ftohtë në shtëpi dhe të shijojnë përfitimet që vijnë nga një dush i ftohtë. Mund të mos jetë gjëja më e rehatshme në botë, por mund të provoni të shihni se si ndikon në mirëqenien tuaj të bëni një dush të ftohtë, shkruan albeu.com.

Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe zvogëlon dhimbjen e muskujve

Në momentin që uji i ftohtë prek trupin tuaj, gjaku juaj detyrohet të qarkullojë shumë më shpejt në përpjekje për të ruajtur temperaturën e tij. Dushi i ftohtë është gjithashtu ideal për atletët, sepse mund t’i ndihmojë ata të kapërcejnë dëmtimet shumë më shpejt. Kjo është arsyeja pse ata përdorin akull në pjesët e dëmtuara të trupit, duke sjellë oksigjen të ri dhe qarkullim shtesë në zonën e prekur. Dhe nuk duhet të lëndoheni për të bërë një dush të ftohtë. Mund ta bëni lehtësisht pas një stërvitje të vështirë, kur trupi juaj duhet të kthehet në jetë.

Ai stabilizon metabolizmin tuaj

Sigurisht, nuk do të filloni të humbni peshë vetëm duke kërcyer në një dush të ftohtë, sepse fillimisht do t’ju duhet të bëni disa zgjedhje të stilit të jetesës. Megjithatë, dushi i ftohtë mund të stabilizojë disa nivele të hormoneve dhe të shërojë sistemin tuaj gastrointestinal. Në këtë mënyrë, me një dietë të ekuilibruar, ato mund t’ju ndihmojnë të humbni peshë.

Redukton stresin dhe përmirëson shëndetin mendor

Mënyra se si funksionojnë dushet e ftohta është që të shkaktojnë shumë tronditje dhe stres në trupin tuaj. Pra, nëse i praktikoni rregullisht, filloni një proces të quajtur forcim. Gjatë kësaj kohe, sistemi juaj nervor mësohet të “goditet” nga sasi të vogla të stresit fizik dhe ju përgatit për momente vërtet stresuese. Si rezultat, trupi dhe mendja juaj janë gati për të përballuar çdo situatë të vështirë sa herë që të shfaqet. Gjithashtu, uji i ftohtë lëshon endorfinë në qarkullimin tonë të gjakut dhe, si rezultat, na bën më vigjilentë, energjikë dhe të lumtur. Në një provë klinike, u tregua se njerëzit që vuanin nga depresioni u çliruan nga simptomat e tyre pasi kishin marrë një dush të ftohtë 5-minutësh 2-3 herë në javë. /albeu.com/