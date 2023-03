Pse duhet të shtoni kamomil në rutinën e kujdesit për fytyrën

Vetitë qetësuese të kamomilit janë vlerësuar si një element kryesor për kujdesin e lëkurës për shumë vite si në Greqinë e lashtë ashtu edhe në Egjipt. Hulumtimet e fundit, megjithatë, kanë vërtetuar se vetitë e tij të shumta e bëjnë atë një shtesë të denjë për rutinën tuaj të përditshme të kujdesit të lëkurës.

Sipas eMediHealth, polifenolet e fuqishme të kamomilit, fitokimikatet dhe antioksidantët e tjerë luftojnë radikalet e lira që mund të shkaktojnë stres oksidativ dhe të çojnë në vija të holla, rrudha, plagë dhe shenja të tjera të plakjes.

Ndër përdorimet e tij të shumta, ai mund të qetësojë lëkurën e irrituar, të zvogëlojë shenjat e plakjes, të trajtojë aknet dhe të shërojë prerjet dhe plagët e vogla.

Kamomili funksionon si një aplikim aktual në formën e një vaji ose si një përbërës në kremrat dhe serumet e tjera për kujdesin e lëkurës, por lajmi i mirë është se nuk keni nevojë të shpenzoni shumë para për produkte të shtrenjta për të marrë përfitimet e tij. Duke pirë çaj kamomili ose duke bërë solucionet tuaja aktuale në shtëpi, por duke shtuar kamomil në përbërësit bazë, ju mund të ndihmoni lëkurën tuaj të shkëlqejë.

Kamomili për trajtimin e akneve

Ndërsa nuk ka shumë studime njerëzore mbi vetitë qetësuese të lëkurës së kamomilit, studimet e kafshëve tregojnë se përdorimi i kamomilit mund të riparojë dhe mbrojë lëkurën në shumë mënyra. Një studim i vitit 2010 në Journal of Veterinary Science tregoi se vaji gjerman i kamomilit (GC) lehtësonte lëkurën e thatë, të kruarjes dhe të përflakur te minjtë me dermatit atopik duke ulur nivelet e histaminës në serum.

Një tjetër studim i vitit 2010 i botuar në Raportet e Mjekësisë Molekulare zbuloi se terpenoidet dhe flavonoidet në çajin e kamomilit dhe preparatet e tjera të kamomilit mund të ndihmojnë në riparimin e lëkurës dhe flokëve tuaj, ndërsa kimikati hamazulene ofron efekte anti-inflamatore.

Megjithatë, një nga përfitimet më të papritura të përdorimit të kamomilit në rutinën tuaj të kujdesit të lëkurës është se si mund të ndihmojë me aknet, siç raportohet nga eMediHealth. Vetitë e fuqishme antioksidante dhe anti-inflamatore të kamomilit mund të ndihmojnë në reduktimin e skuqjes, ënjtjes dhe ndjeshmërisë, eksfolimin e lëkurës për të parandaluar shpërthimet e ardhshme, madje edhe zbehjen e shenjave të akneve.

Për të parë përfitimet e papritura të kamomilit me sytë tuaj, provoni recetën DIY të eMediHealth nga shtëpia. Hidhni ujë të nxehtë mbi kamomilin e tharë dhe lëreni të thithë për 20 minuta, më pas kullojeni.

Përzieni dy deri në tre lugë ujë kamomil me një lugë mjaltë, një të bardhë veze dhe disa pika lëng limoni të freskët. Për një maskë më të butë të përshtatshme për lëkurën e mbindjeshme, thjesht shtoni më shumë ujë me kamomil. Aplikojeni në fytyrë të pastër dhe lëreni për 15 deri në 20 minuta. Shpëlajeni me ujë të ngrohtë dhe aplikoni një krem hidratues. /albeu.com