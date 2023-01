Pse duhet të dilni rregullisht në ajër të pastër dhe kur është ftohtë?

Ne zbulojmë 10 përfitimet e motit të ftohtë që do t’ju inkurajojnë të bëni një shëtitje menjëherë.

1. Më shumë energji

Dëshironi të shpërtheni me energji? Ekspozimi ndaj temperaturave të ftohta, si ecja në të ftohtë, do t’ju japë energji dhe do t’ju mbajë energjikë për orë të tëra pasi të ktheheni në ngrohtësi. Që i ftohti të ketë një efekt të tillë, nuk duhet të ekspozoheni për një kohë të gjatë ndaj tij. Do të jetë mjaft e shkurtër – kështu që shkoni për një shëtitje të shpejtë.

2. Gjumë më i mirë

Personat që vuajnë nga pagjumësia kanë një temperaturë trupore më të lartë, ndaj gjumi në një dhomë paksa të ftohur, në një temperaturë ideale prej 16 deri në 20 gradë Celsius, do t’i ndihmojë ata që vuajnë nga pagjumësia të flenë më mirë, si dhe të gjithë të tjerët.

3. Djegia e kalorive në indin dhjamor kafe

Indi dhjamor kafe prodhon nxehtësi dhe djeg dhjamin dhe tek foshnjat shërben për të rregulluar temperaturën e trupit. Tek të rriturit, indi dhjamor kafe gjendet në sasi më të vogla.

4. Truri funksionon më mirë

Është vërtetuar se njerëzit kanë shumë më pak gjasa të marrin vendime më të mëdha dhe më komplekse për shkak të temperaturave të larta. Moti i nxehtë i varfëron më shpejt depozitat tona të glukozës dhe meqenëse ne përdorim glukozën në proceset mendore, mungesa e saj ndikon në aftësinë tonë për të marrë vendime.

5. Marrim frymë më mirë për shkak të ajrit të pastër

Vjeshta dhe dimri nënkuptojnë lamtumirë niveleve të larta të ozonit të zakonshme në muajt e pranverës dhe verës. Për shkak të ajrit të pastër dhe të pastër, kjo periudhë e vitit është ideale për të qenë në natyrë, për të bërë shëtitje të gjata dhe për të marrë frymë thellë.

6. Temperaturat perfekte të drejtimit

A keni menduar ndonjëherë pse maratonat mbahen në fund të vjeshtës? Kjo është për shkak se është më e lehtë dhe më komode për të drejtuar në temperatura më të ftohta. Vrapimi në mot të nxehtë dhe të lagësht ka një efekt shumë rraskapitës në trupin tonë. Hulumtimet kanë vërtetuar gjithashtu se vrapojmë më shpejt në të ftohtë, që do të thotë se mund të djegim më shumë kalori në më pak kohë. Dhe mos harroni të visheni me shtresa!

7. I ftohti redukton inflamacionin dhe largon infeksionet

Inflamacioni i muskujve shpesh lehtësohet duke aplikuar akull në zonën e fryrë dhe të dhimbshme. Dhe temperaturat e ulëta të ajrit kanë të njëjtin efekt. Shumë atletë përdorin krioterapinë ose terapinë me akull për të trajtuar inflamacionin dhe lëndimet, që do të thotë ekspozim ndaj temperaturave jashtëzakonisht të ftohta. Të qenit jashtë na bën më elastik. Kjo për shkak se numri i qelizave që luftojnë infeksionin në fakt rritet kur jemi të ftohtë.

8. Ndihemi më mirë në lëkurën tonë

Në mot të ftohtë, ne nuk duhet të shqetësohemi se si dukemi me bikini, gjë që në fakt rrit besimin tonë. Është gjithashtu koha e vitit kur mendojmë për ushtrimet për të marrë vendimet e Vitit të Ri.

9. Ne i vlerësojmë më shumë ditët në vazhdim

Hulumtimet kanë treguar se njerëzit që jetojnë në zona ku është gjithmonë ngrohtë dhe me diell, në fakt nuk janë më të lumtur se të tjerët. Njerëzit janë në humorin më të mirë pas një periudhe të gjatë ditësh më të ftohta dhe më të errëta. Ndaj gëzohuni sepse ditët e ngrohta dhe me diell do të vijnë sërish.

10. Nuk ka insekte në të ftohtë

Temperaturat e ftohta vrasin insekte të tilla si mushkonjat, që do të thotë se nuk keni nevojë të shmangni këta dëmtues të vegjël që gjithashtu mund të bartin sëmundje.