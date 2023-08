Pse duhet ta bëni spinaqin pjesë të dietës?!

Spinaqi është një element kryesor për t’u shtuar në dietën tuaj.

Kjo perime me gjethe jeshile rritet gjatë gjithë vitit dhe është e mbushur me vitamina dhe minerale. Ekzistojnë dy lloje themelore të spinaqit: me gjethe të sheshta dhe savoja. Kur blini spinaq të freskët, të grumbulluar në një dyqan ushqimesh, zakonisht është spinaq savoje.

Gjethet e spinaqit savoja janë zakonisht të rrudhura. Spinaqi i sheshtë, i njohur gjithashtu si spinaqi bebe, është gjerësisht i popullarizuar dhe shpesh shitet i konservuar ose i ngrirë. Edhe pse jo ushqimet më emocionuese, përfitimet shëndetësore të konsumimit të spinaqit janë të shumta:

Presionin e ulët të gjakut

Spinaqi është i pasur me disa minerale për të cilat trupi juaj ka nevojë, duke përfshirë kaliumin. Konsumimi i ushqimeve me përmbajtje të lartë kaliumi ndihmon në uljen e presionit të gjakut.

Sytë e shëndetshëm

Spinaqi është një burim i shkëlqyer i luteinës, një antioksidant i njohur për të mbrojtur kundër sëmundjeve të syrit të lidhura me moshën, si degjenerimi makular dhe katarakti. Studimet kanë zbuluar se njerëzit që marrin suplemente lutein janë në një rrezik më të ulët për degjenerimin makular, i cili është shkaku kryesor i dëmtimit të shikimit dhe verbërisë.