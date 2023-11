Pse disa njerëz nuk duan të kenë miq?

A e keni të vështirë të krijoni miqësi? Ke menduar se çfarë nuk shkon, por nuk ke gjetur ndonjë arsye. Do të donit që jeta juaj shoqërore të ishte shumë më e pasur. Nëse jeni në ndonjë nga këto raste, ose në ndonjë rast të ngjashëm, ky artikull është për ju.

Ndërtimi i marrëdhënieve, për disa njerëz, është një sfidë, edhe pse nga jashtë duket si një veprim i natyrshëm. Pse është e vështirë të krijosh ndërveprime të thella? Pse ka njerëz që nuk kanë miq? Cila është arsyeja pse nuk mbajmë miqësi?

Njerëz që nuk kanë miq për shkak të pasigurisë së tyre

Mund të mendojmë se nuk jemi në lartësinë e detyrës së atyre me të cilët duam të krijojmë një miqësi. Kjo pasiguri pasqyrohet. Dhe, duke mos parë anën tonë autentike, ata preferojnë të largohen ose të mos e thellojnë marrëdhënien.

Mund të ndodhë edhe që nuk jemi në gjendje t’u besojmë të tjerëve. Kështu, në të njëjtën kohë që mbjellim farën e marrëdhënies së re, ngremë një pengesë mes vetes dhe asaj që mund të lindë

Njerëzit që nuk kanë miq për shkak të personalitetit të tyre

Stili ynë i personalitetit mund të jetë një pengesë kur bëhet fjalë për krijimin ose mbajtjen e një miqësie. Nuk është se ka një faj tek ne; Ndoshta nuk jemi në përputhje me llojin e njerëzve që na interesojnë.

Pengesat që lidhen me një situatë

Ndoshta nuk është e lehtë të na kontaktosh për shkak të pengesave gjeografike. Kjo është, për shembull, nëse jetojmë shumë larg, gjë që e bën të vështirë mbajtjen e mbledhjeve ose të jemi afër. Në fakt, kjo mund t’i ndodhë një personi që jeton në një zonë rurale dhe dëshiron të ketë marrëdhënie të reja në qytet.

Gjithashtu, ka njerëz që nuk kanë miq sepse ndryshojnë vende çdo herë. Kështu, për arsye kulturore, është normale që kur arrijmë në vende të caktuara të ndihemi pak ndërhyrës; Jashtë grupeve shumë të mbyllura që janë miqësore, por që ngurrojnë të na mirëpresin.

Menaxhimi emocional dhe i kohës

Ndonjëherë, temperamenti ynë thjesht nuk përshtatet në grupe të caktuara. Për shembull, nëse jemi tepër të ndrojtur në një grup që gëzon plane në të cilat mbizotëron kontakti shoqëror, mund të ndihemi të pavend. Me këtë nuk do të thotë se duhet të ndryshojmë, për t’u përshtatur me një grup; Në vend të kësaj, mund të kërkonim njerëz me të cilët jemi më të lidhur.

Gjithashtu, mund të përmirësojmë inteligjencën tonë emocionale. Kur i lëmë emocionet të marrin përsipër veprimet dhe mendimet tona, mund të krijojmë siklet në rrethin tonë të besimit.

Komunikimi dhe faktorë të tjerë

Komunikimi është thelbësor në ndërveprime. Ndonjëherë me gjuhën tonë jo verbale tregojmë një siklet që të tjerët janë në gjendje ta lexojnë. Nga ana tjetër, edhe pse kemi filluar kontaktin, mund të mos u përgjigjemi përpjekjeve tuaja për të arritur. Gjithashtu, mund të ketë të meta nëse nuk trajtojmë të njëjtën formë kontakti.

Sigurisht, ka njerëz që nuk kanë miq sepse kanë ndonjë çrregullim psikologjik. Le të kujtojmë se stigma është ende shumë e lartë. Pra, për fat të keq, ka nga ata që tërheqin pengesa ndaj miqësisë për shkak të këtyre faktorëve.

Miqësitë tona fitojnë kur jemi në gjendje t’i shohim nga këndvështrime të ndryshme. Ka miqësi që forcohen me kalimin e kohës dhe të tjera që dobësohen. E rëndësishme është të kujdesemi për ta duke menduar se çfarë mund të kontribuojmë për ne, se si e tërheqim të ardhmen tonë me ta të pranishme në jetën tonë.