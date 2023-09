Pse burrat janë më të gjatë se gratë?

Për të shpjeguar pse burrat janë mesatarisht më të gjatë se gratë, shkencëtarët teorizuan rreth konkurrencës për bashkëshortët. Por efektet e estrogjenit në rritjen e kockave mund të jenë përgjigje e mjaftueshme.

Një nga ndryshimet më të dukshme fizike midis burrave dhe grave është madhësia e tyre mesatare. Burrat janë, në përgjithësi, më të gjatë. Shpjegimi standard që gjendet në tekstet shkollore, përzgjedhja seksuale dhe konkurrenca e meshkujve, shkon deri në Charles Darwin:

Nuk mund të ketë pak dyshim se madhësia dhe forca më e madhe e burrit, në krahasim me gruan, së bashku me shpatullat e tij më të gjera, janë muskujt më të zhvilluar, skica e ashpër e trupit, guximi dhe ashpërsia e tij më e madhe janë ruajtur apo edhe shtuar gjatë egërsive të gjata të njeriut, nga suksesi i burrave më të fortë dhe më të guximshëm, si në luftën e përgjithshme për jetën ashtu edhe në garat e tyre për gra.

Në thelb, nëse nuk do të ishte përleshja e ashpër fizike e burrave për aksesin tek bashkëshortët, të gjithë njerëzit me sa duket do të ishin të barabartë. Psikologjia evolucionare e zgjeron atë argument për të thënë se këto direktiva biologjike qëndrojnë në themel të sjelljeve tona, meshkujt nuk mund të mos jenë agresivë dhe konkurrues.

“Ka shumë rëndësi që i kushtohet dallimeve tona në madhësinë e trupit, sikur ky të jetë dallimi themelor i seksit,” tha Holly Dunsworth, një antropologe biologjike në Universitetin e Rhode Island.