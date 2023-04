A është fakti që e gjithë jeta e tij po ndryshon, se po i vijnë detyrime të reja, apo ndoshta për faktin se ai do t’i besojë vetëm një gruaje? Cilat janë disa nga arsyet pse burrat e kanë frikë martesën.

Shprehja “për mirë apo për keq” është perceptuar nga disa burra si një detyrim i përjetshëm dhe një barrë e madhe. Momenti fatal kur thonë “po” është gjithashtu një moment që mund ta përjetojnë si një heqje dorë vullnetare nga ëndrrat e tyre, por edhe të të gjitha grave të tjera në planet.

Edhe pse nuk do ta pranonin kurrë këtë para partneres së tyre, shumica e meshkujve nuk ndalen së vënë në dyshim ndjenjat e tyre edhe pasi martohen. Ata kanë frikë se martesa do t’i kthejë në babanë e tyre, të cilin e konsideruan si një të mërzitur të vërtetë nga pikëpamja e një fëmije dhe më vonë një adoleshenti.

Ata janë të tmerruar nga rutinat martesore, nga frika se jeta e tyre do të bëhet e mërzitshme në mënyrë të papërshkrueshme. Ata janë të frustruar nga mendimi se do të duhet të heqin dorë nga disa kënaqësi (shikimi i vazhdueshëm i programeve sportive, festat e “çmendura” me shoqërinë…), dhe nuk janë të vetëdijshëm se roli i babait do të jetë shumë më i rëndësishëm dhe interesant se kaq.

Është interesante se shumica e burrave kanë edhe fobi nga divorci, sepse ata kanë nevojë për një familje si bazë në jetën e tyre. Nëse ndodh një divorc, ata ndihen sikur po humbasin tokën nën këmbët e tyre dhe në mënyrë të pandërgjegjshme i caktojnë vetes rolin e humbësit. Më lehtë e kanë jetën si beqarë sesa të divorcuar. /albeu.com