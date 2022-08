Pse buka serviret gjithmonë para pjatës kryesore? Zbuloni arsyen

Edhe pse shumica prej nesh nuk kanë menduar kurrë për arsyen e kësaj praktike, ka një arsye domethënëse pse ndiqet ky rregull.

Është një shenjë mikpritjeje. Kur i mirëpret njerëzit në shtëpinë ose restorantin tuaj, jepini bukë dhe tregojuni se janë të mirëpritur.

Kjo traditë që ka mbijetuar deri më sot. Është një mënyrë për t’u dhënë vizitorëve diçka për të bërë përpara se të mbërrijë ushqimi i tyre. Kur uleni në një tryezë restoranti, zakonisht jeni të uritur, por mund të duhet pak kohë që ushqimi të arrijë.

Në vend që t’i lini klientët të ulen me duar bosh, të uritur dhe të shikonin të ftuarit e tjerë duke shijuar ushqimin e tyre, vendosja e bukës në tryezë në përgatitje për ardhjen e vaktit i mban ata të lumtur dhe i pengon të bëhen të padurueshëm.

Nëse një shportë buke bujare dhe e ngrohtë vendoset në tryezë përpara se i ftuari të ketë mundësinë të porosisë, ai ose ajo në mënyrë të pandërgjegjshme do të dëshirojë t’i kthejë favorin. “Kanë qenë bujarë me bukën e tyre, ndaj tani do të jem bujar me ta”, mund të mendojë i ftuari./albeu.com