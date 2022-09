Pse astronomët janë të shqetësuar për satelitin e ri të madh të lëshuar mbi Tokë?

Kompanitë private hapësinore po punojnë shumë për të mbushur orbitën e planetit tonë me një numër të madh satelitësh. Ndër to, kompania SpaceX spikat me serinë e saj të satelitëve Starlink, të cilët përfundimisht duhet të përbëhen nga disa dhjetëra mijëra objekte, secila prej të cilave peshon rreth 260 kilogramë.

Të shtunën u lëshua sateliti BlueWalker 3, i cili është aq i madh sa mund të jetë më i ndritshëm se çdo trup tjetër në qiellin e natës përveç Hënës. Ky fakt ka shqetësuar veçanërisht astronomët dhe adhuruesit e qiellit të natës. Gjegjësisht, seria e satelitëve të sapolansuar tashmë po ndërhyjnë në vëzhgimet shkencore nga Toka dhe disa sinjale radio, shkruan Futurism .

Më e ndritshme se Venusi

BlueWalker 3 është ndërtuar nga AST SpaceMobile me bazë në Teksas. Është projektuar për testimin e teknologjisë celulare, duke përfshirë internetin 4G dhe 5G. Është sateliti më i madh i komunikimeve komerciale i lëshuar ndonjëherë, me peshë rreth 1500 kilogramë.

Më vonë, kompania synon të vendosë një antenë të gjatë tetë metra mbi të, domethënë një objekt të madh reflektues që shqetëson mjaft astronomët, sepse BlueWalker 3, gjatë kalimit të tij, praktikisht mund të errësojë të gjithë yjet dhe planetët përreth gjatë natës. qielli.

“Jemi të shqetësuar. Mund të jetë objekti më i ndritshëm në qiellin e natës, potencialisht më i ndritshëm se Venusi”, thotë astronomi John Barentin nga Dark Sky Consulting në Arizona, sipas New Scientist .

“BlueWalker 3, ndërkohë që dërgon të dhëna nga orbita në celularin e dikujt, mund të shkaktojë probleme për pajisjet e radioastronomisë. Ne jemi të shqetësuar për sasinë e energjisë që do të emetojë”, shtoi ai.