Protestuesit bllokojnë aeroportin, presidenti i Sri Lankës tenton arratisjen përmes detit

Presidenti i Sri Lankës po konsideron përdorimin e një mjeti patrullimi të marinës për të ikur nga ishulli të martën, thanë burimet zyrtare.

Gotabaya Rajapaksa ka premtuar se do të japë dorëheqjen të mërkurën, në mënyrë që të hapë rrugën për një “tranzicion paqësor të pushtetit” pas protestave të përhapura kundër tij për krizën më të keqe ekonomike të vendit. Udhëheqësi 73-vjeçar u largua nga rezidenca e tij zyrtare në Colombo pak para se dhjetëra mijëra protestues ta pushtonin atë të shtunën. Më pas ai donte të udhëtonte në Dubai, thanë zyrtarët.

Si president, Rajapaksa gëzon imunitet nga arrestimi dhe besohet se dëshiron të shkojë jashtë vendit para se të largohet nga ky post për të shmangur mundësinë e ndalimit. Demonstruesit protestojnë brenda ambienteve të pallatit presidencial, pasi Presidenti Gotabaya Rajapaksa u largua, në mes të krizës. Por oficerët e emigracionit refuzuan të shkonin në suitën VIP për të vulosur pasaportën e tij, ndërsa ai këmbënguli se nuk do të kalonte nëpër objektet publike, nga frika e hakmarrjeve nga përdoruesit e tjerë të aeroportit. Presidenti dhe gruaja e tij kaluan natën në një bazë ushtarake pranë aeroportit kryesor ndërkombëtar Bandaranaike pasi humbën katër fluturime që mund t’i kishin çuar në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Vëllai më i vogël i Rajapaksa, Basil, i cili dha dorëheqjen në prill si ministër i financave, humbi fluturimin e tij nga Emirates për në Dubai, pas problemeve të ngjashme me stafin e aeroportit.

Vëllai më i vogël i Rajapaksa, Basil, i cili dha dorëheqjen në prill si ministër i financave, humbi fluturimin e tij të Emirates për në Dubai herët të martën pas një përplasjeje të ngjashme me stafin e aeroportit. Basil, i cili ka nënshtetësi amerikane, përveç kombësisë së Shri Lankës, u përpoq të përdorte një shërbim me pagesë për udhëtarët e biznesit, por stafi i aeroportit dhe i emigracionit tha se ata po tërhiqeshin nga shërbimi i shpejtë me efekt të menjëhershëm.

“Kishte disa pasagjerë të tjerë që protestuan kundër Basil që hipi në fluturimin e tyre”, tha një zyrtar i aeroportit për AFP. “Ishte një situatë e tensionuar, kështu që ai u largua me nxitim nga aeroporti.”. Gjatë fundjavës protestuesit hynë në shtëpinë e presidentit në Kolombo. Ky qytet ishte më i qetë të hënën, ku qindra njerëz u panë në rezidencën e presidentit. Policia nuk bëri asnjë përpjekje për të ndërhyrë./REL/