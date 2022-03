Protesta për “bukën”, Ervin Goci paralajmëron Ramën: Dita e Verës, do të bëhet dita e ferrit (VIDEO)

Ditën e sotme po mbahet në Tiranë protesta për rritjen e çmimeve dhe një prej atyre që ka mbajtur fjalën e tij ka qenë edhe aktivisti Ervin Goci, i cili kishte edhe një paralajmërim për kryeministrin.

“Besoj se kjo është një nga protestat më të mëdha që ka shqiptari në historinë esaj, është një ditë që ta mbush zemrën me emocion dhe shpresë, gjithë shqiptarët janë në protestë, ka shumë pak makina, ata nuk kanë ardhur në protestë por e dinë që ti shtypësh gazin është të sabotosh protestën, shoferat nuk i bini as borësisë, ka solidaritet. E gjithe shoqerëia është në një pikë, Shqipëria duhet të përmby sistemin ekonomik, ka muaj kjo protestë, tani jemi me të gjithë grupet e interesit, edhe me ata që janë kudnër, nuk na intereson fare. Unë sjam as i majtë dhe as i djathë, po nuk godas simbolet pritke, kjo është porotestë e të gjithëve.

Un skam bërë një listë të gjatë , nuk na kanë dëgjuar, kemi parë një komitet që sherben si një shtet paralel, janë mbledhur si një gostei atje.

Cfarë këkrojmë ne nese nuk i kupton idiot, ne këkrojmë cmim tavan, heqj taksash, hyrje monopolesh, kerkojme një kompani publike. Ky do të shkatërrojë shtetin, ne nuk do e lejpojmë, shteti është i joni.

Nëse nuk u kuptin, dita e Verës do bëhet dita e ferrit”, ka deklaruar ai./albeu.com/