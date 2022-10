Protesta, pedagogët ultimatum kryeministrit: Presim edhe 13 ditë, në të kundërt s’fillojmë vitin shkollor

Ashti siç dhe kishin paralajmëruar, pedagogët kanë dalë sot në protestë para godinës së Universitetit Politeknik në Tiranë. Mes kërkesave kryesore, pedagogët kanë kërkuar, që të shtohen fondet për kërkim shkencor dhe rritje pagash me 50%, brenda dy vitesh.

Kreu i Sindikatës së Universiteteve, Sandër Kovaçi, tha se nëse nuk ka reagim nga qeveria, ata do të bojkotojnë nisjen e procesit shkollor në universitete.

“Ja ku i keni pedagogët, 4-5 herë më tepër se në Fakultetin e Shkencave. Ne kemi kërkuar 50% rritje rroge. Ne do të presim edhe 13 ditë dhe në 17 ne nuk do të hyjmë në auditore për të filluar vitin e ri shkollor”, tha ai.

Ai komentoi edhe deklaratata e ministres Evis Kushi, e cila sipas tij i ka cilësuar të drejta kërkesat e tyre, por ka shtuar se nuk ka para për t’i realizuar.

“Shkencat luajnë me numrat. Numrat i bëjmë shifra dhe shifrat flasin. Ministrja shkoi sot në Universitetin Bujqësor. Ajo tha se; kërkesa tuaja janë minimaliste. Na tha; ‘unë jam si ju, se jam pedagoge, jam si ju dhe punoj për ju. Do të realizojmë atë që keni thënë’. Por në fund tha; ‘nuk ka lekë!’. Ne i thamë faleminderit. I thamë se radhën tjetër do takohemi përballë, me kamerat dhe në prani të Ramës”, tha ai.