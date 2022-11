Protesta e PD-së më 6 dhjetor, Ilir Meta tregon nëse Partia e Lirisë do t’i bashkohet

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka reaguar në lidhje me protestës e 6 dhjetorit të njoftuar nga Sali Berisha.

Kujtojmë se më 6 dhjetor do të mbahet për herë të parë në Tiranë edhe Samiti i BP-BE-së, ndaj edhe Policia e Shtetit nuk i ka dhënë leje PD-së për tubim.

Meta u shpreh se Partia e Lirisë do të jetë pjesë e protestës dhe të gjithë do të brohorasin sërish që do e bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa.

Pyetje: A do i bashkohet PL në protestën e 6 dhjetorit PD?

Ilir Meta: Nëntori për ne shqiptarët është muaji i pavarësisë, çlirimit e lirisë. Dhjetori po kështu për të gjithë shqiptarët e ndershëm patriotë e liridashës është muaji i demokracisë, edhe muajii Evropës.

Pa asnjë diskutim që në 6 dhjetor ne do jemi të gjithë për të brohoritur dhe një herë tjetër që do e bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa.

Një vend të lirë ku t’i jepet fund kapjes së shtetit e instalimit të mafies në pushtet. Një vend ku askush të mos e frenojë më aspiratën për t’u anëtarësuar në BE./albeu.com