Protesta, Artan hoxha ironizon videon me dron: Kujdes avionët! (FOTO LAJM)

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta kanë organizuar mbrëmjen e sotme një protestë për rrëzimin e qeverisë Rama.

Pjesëmarrja në këtë protestë e mbështetësve të opozitës ka qenë i madh.

Protestës e ka komentuar dhe gazetari Artan Hoxha, i cili përmes një statusi në Facebook, me ironi këshillon pilotët e avionëve të linjave ndërkombëtare të mos kalojnë mbi hapësirën ajrore të Shqipërisë pasi po qarkullojnë në të dronët e medias së “lirë dhe të pavarur” nga qeveria.

Më tej ai shkruan se kamerat e tyre janë ngjitur aq lart sa edhe satelitët “Albania 1” dhe “ Albania 2” do t’i kishin zili.

“Nje apel per pilotet e avioneve te linjave nderkombetare, qe po fluturojne mbi hapesiren ajrore te Shqiperise.

Nese shohin ndonje objekt te çuditshem, qe sillet rrotull tyre mbi qiellin e Tiranes, te mos shqetesohen.

Nuk eshte inteligjence artificiale, apo jashtetokesore qe po fluturojne mbi orbiten e tokes.

Jane dronet e medias se “lire” dhe te “pavarur” fare qeveria, qe per te treguar me “çdo kusht te verteten”, e kane ngjitur kameran aq lart, sa edhe satelitet Albania 1 dhe Albania 2, te kryeministrit, do ta kishin zili”, shkruan Artan Hoxha./albeu.com