Prokuroria Elbasanit ka kaluar për gjykim vëllezërit Seit Manahasën dhe Kreshnik Manahasën.

Bëhet me dije se dy vëllezërit akuzohen për pengmarrje, vjedhje me dhune ne bashkëpunim, ngacmim seksual dhe shtrëngim me dhunë për dhënie pasurie ( gjobëvënie).

Gjithashtu Prokuroria e Elbasanit ka kaluar për gjykim Kreshnik Manahasën për falsifikim dokumentesh./albeu.com