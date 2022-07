Procesi i integrimit në BE, Rama konferencë me ekipin e negociatave: Çfarë duhet të keni parasysh

Kryeministri Edi Rama, bashkë me ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka dhe kryenegociatoren Majlinda Dhuka, po zhvillojnë një konferencë me ekipin e negociatave për anëtarësimin në BE.

Rama shtoi se Dhuka ka kompetencat e të gjithë procesit që lidhet me përthirthjen e normativës evropiane në të drejtën kombëtare.

“Dhuka i ka kompetencat e të gjithë procesit që lidhet me përthirthjen e normativës evropiane në të drejtën kombëtare. Ka detyrimin e informimit të vazhdueshëm të parlamentit, por këtu, duke garantuar të gjithë procesin horizontal në komunikim të vazhdueshëm me çdo ministri…”

Vijon…