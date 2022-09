Problemet që shkaktojnë thembrat e çara, tre mënyra për t’i shëruar si me “magji”

Shumë vajza dhe gra nuk mbathin take të larta dhe bëjnë çmos vetëm për t’i fshehur thembrat e çara

Thembrat e çara janë dukuri e shëmtuar dhe shkaktojnë dhimbje.

Por, pavarësisht se në treg gjenden shumë produkte për shërimin e tyre, shumë pak nga to e kryejnë funksionin e vet.

Mirëpo, mënyra më e mirë dhe e lirë për t’i shëruar ato është përmes produkteve që mund t’i bëni në shtëpinë tuaj, transmeton Telegrafi.

Lëngu i limonit

Vetitë e veta acetike ndihmojnë në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës, gjë që ju sjell një lëkurë më të butë dhe shëndetshme në vendin e thembrave të çara.

Prijeni limonin në dysh dhe fërkojeni zonën e infektuar. Bëjeni këtë për pesë minuta dhe pastaj pastrojeni me ujë.

Mjalti

Mjalti ka veti antibakteriale dhe është i përsosur për trajtimin e thembrave të çara the thara,

Një gotë me mjaltë e vendosni në një legen me ujë dhe e përzieni. Pastaj, i futni këmbët në ujë për 15 deri 20 minuta dhe i fërkoni këmbët me lehtësi.

Bananet

Bananet e pjekura janë ndër ilaçet më të mira shtëpiake për shërimin dhe trajtimin e thembrave të thara dhe çara.

Një banane të pjekur e copëtoni dhe e bëni në formë të pastës, pastë të cilën e vendosni në thembrat tuaja pasi t’i keni pastruar.

Pritni 10 deri 15 minuta dhe pastroni këmbët me ujë të nxehtë.

Këshillë: Për çdo shqetësim shëndetësor që keni, sigurohuni që të konsultoheni me mjekun tuaj.