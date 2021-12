Probleme me frymëmarrjen dhe tretjen? “Magjia” e lëkurës së mandarinës do ju mahnisë

Manderina është një frut me vlera të pafundme ushqyese.

Në pamje të parë ajo ngjason me portokallin por, veç shijes ka edhe disa veçori specifike që jep një tjetër ndikim në organizëm dhe që e dallon.

Ky fryt përmban vajra esenciale që përdoren në industrinë kozmetike për prodhimin e parfumeve dhe produkte te kujdesit të lëkurës. Por në fakt, shumë njerëz nuk i dine të mirat e fshehura që ka ky frut i shijshëm dhe sidomos lëkura e tij.

Është normale për të parë njerëzit që i hedhin lëkurat e mandarinës, por e vërteta është se në këtë formë injorohen përfitimet që ato mund të sjellin.

Ja përfitimet në trupin tonë të lëkurës së mandarines:

Bronkit

Shtoni dy lugë me lëkura mandarine në një gotë me ujë të vluar, lërini të qëndrojnë për një orë, pastaj pini përzierjen, shkruan ShkodraNeës. Praktikojeni tri herë në ditë, në mënyrë që të eliminoni bronkitin më shpejt. Sigurisht, ne ju rekomandojmë të kontaktoni me një mjek për një diagnozë të caktuar dhe për më shumë këshilla.

Kollë

Lëkurat e thata të mandarinës ndajini në copa të vogla, pastaj shtoni dy lugë lëkura në një filxhan me ujë të valuar dhe lëreni përzierjen për një javë në një vend të ftohtë, pastaj përdorni një sitë për të filtruar.

Pastaj shtoni në një gotë me ujë 20 pika të ekstraktit dhe pije para çdo vakti, tri herë në ditë. Në këtë rast, ju duhet të pyesni doktorin tuaj për një diagnozë të detajuar dhe për kujdesin e mëtejshëm.

Bllokimet e hundës

Fusni lëkurat e freskëta të mandarins në ujë të valuar. Pastaj, merrni frymë avujt që janë lëshuar për të paktën 10 minuta. Jo më shumë se kaq!

Problemet e tretjes

Për këtë problem duhet të jenë tharë shumë mire lëkurat e mandarinës dhe pastaj t’i bëni gati pluhur.

Atë mund ta hidhni për të shtuar aromë në çdo lloj pjatë, ku do të gjeni një ndihmë të vlefshme për problemet e stomakut dhe për fryrjen. Në mënyrë të qartë, në qoftë se ju shpesh keni probleme stomaku ju duhet të konsultoheni me mjekun tuaj./albeu.com/