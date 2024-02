Pritet përkeqësim i motit, ndalohet lundrimi i mjeteve të vogla në Durrës

Drejtoria e Përgjithshme Detare ka dhënë alarmin për përkeqësim të motit përgjatë katër ditëve të ardhshme.

Përmes një njoftimi për mediat Drejtoria detare ju bën thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve të vogla, dhe atyre të peshkimit që për katër ditën e ardhshme mos dalin në det, pasi pritet erë e fortë dhe dallgë të larta.

Në njoftim theksohet se anijet e mëdha mund të vijojnë lundrimin normalisht, deri në një urdhër të dytë.

Njoftimi:

Njoftim për kushtet hidrometeorologjike të përkeqësuar gjatë datave 09-10-11-12.02.2024 !

Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar përgjatë bregdetit Shqiptar gjatë datave 09-10-11-12.02.2024 duke filluar nga ora 14:00 datë 09.02.2024 në drejtimin Jug-Jug-Lindje, Jug-Jug-Perëndim në forcën deri 8-9 deri 10bft me shpejtësi ere deri 35-45m/s dhe lartësi dallge nga 3.50 deri 4.50 metra.

Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë, për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritje e gadishmerisë së ekuipazhit në mjetet lundruese.

TË NDALOHET DHËNIA E LEJE – NISJES GJATË DATAVE 09-10-11-12.02.2024 DUKE FILLUAR NGA ORA 14:00 DATË 09.02.2024 PËR TË GJITHA MJETET E VOGLA LUNDRUESE, ANIJEVE TË PESHKIMIT QË OPEROJNË PËRGJATË BREGDETIT SHQIPTAR DHE TË JENË NJOFTUAR PËR MARJEN E MASAVE PËR SIGURIMIN E TYRE.

Anijet e transportit ndërkombëtar detar për pasagjer dhe automjete momentalisht do të vazhdojnë të operojnë normalishtë sipas destinacioneve përkatëse,nese do te kete ndryshime oraresh apo nderprerje te lundrimit do te njoftojme .

Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë mbas orës 06:00 të datës 12.02.2024.