Princi George paralajmëron shokët e klasës: Babai im do të bëhet mbret, prandaj kini kujdes!

Princi i kurorës 9 vjeç. Arsyeja se Princi George duket se ka një ndjesi të plotë lidhur me statusin e tij dhe rolit të tij të ardhshëm. Sipas ekspertit mbretëror dhe autorit Katie Nicole, Princi flet me shokët e klasës dhe u jep këshilla: Babai im do të bëhet mbret, kështu që kini kujdes.

Sipas Nicole, George ka mësuar se edhe ai do të bëhet monark. Megjithatë prindërit e tij përpiqen të mos e mbytin me përgjegjësi, ndonëse të tre fëmijët i rrisin me ndjenjën e detyrës.

“Xhorxhi e kupton se një ditë do të bëhet mbret”, tha Nicole.

Po ashtu, sipas librit të shkruar nga Nicole, Kate Middleton admiron teknikat e prindërimit të përdorura nga Princi Edward dhe gruaja e tij.