Primaret për Tiranën, Këlliçi: Unë kryetar pas 14 majit, Alimehmeti nënkryetar

Kandidati për Primaret e Partisë Demokratike Belind Këlliçi ka deklaruar ditën e sotme teksa ka folur krahë ish-kundërshtarit të tij për Primaret, Ilir Alimehmetit se të dy kandidatët të cilët pas votimeve shkuan në balotazh do të garojnë së bashku në zgjedhjet e 14 majit.

Sipas tij Alimehmeti do garojë si krahu i tij i djathtë dhe në rast të fitores së bashkisë së Tiranës ai do të marrë rolin e nënkryetarit të bashkisë, ndërsa Këlliçi atë të kryetarit, duke adaptuar dhe sjellë kështu një model kandidimi të ngjashëm me atë të zgjedhjeve presidenciale në SHBA.

“Sot shqiptaret janë të befasuar nga ky standard i vendosur në politikën shqiptare. Fokusin kryesor e kam pasur te baza dhe anëtarësia e Partisë Demokratikë. Kjo ka qenë një fushatë civile e qytetare, jemi sërish me njëri-tjetrin. Jam i bindur se ky është një ogur i mirë në politikën shqiptare. Jam krenar që kam qenë pjesë e këtij procesi dhe për ta çuar një standard më tutje ne sot publikisht do adaptojmë një formë amerikane të garës, formën presidenciale. Ashtu si në Amerikë kam kënaqësinë më të madhe sot që kur i kam hyrë këtij rrugëtimi kam qenë i bindur se do ta mundja Veliajn në garën për Tiranën, me Alimehmetin si krahun tim të djathtë dhe nënkryetar të bashkisë së Tiranës që nga 14 maji ne do sjellim një model krejtësisht ndryshe.

Falënderoj dr. Ilir Alimehmetin të cilin kam pasur fatin ta njoh para angazhimit tonë në politik. Është fisnik dhe fisnikëroi dhe më shumë garën. më 14 maj do të sjellim një model të të bërit politikë krejt ndryshëm. Falënderoj të gjithë demokratët, të cilët dolën ditën e djeshme dhe pse në kushte të vështira për të votuar. I vetmi lajm i keq sot është lajmi për Erion Veliaj që PD dhe opozita e bashkuar kanë këtë standard. Jam ndier i privilegjuar dhe jam ndjerë krenar që kam qenë në një garë me dr. Ilir Alimehmetin. Nga ky moment fillojmë fushatën së bashku përballë Erion Veliajt.”, tha Këlliçi.