Prigozhin dyshohet se ka vdekur, ku ishte Putin në momentin e rrëzimit të avionit

Ndërkohë që qarkullojnë raporte se shefi i grupit Wagner është vrarë në një përplasje avioni, presidenti rus Vladimir Putin mësohet të jetë në një koncert.

Putin është në këtë ngjarje, e cila i kushtohet 80-vjetorit të fitores së trupave sovjetike në Betejën e Kurskut.

Disa ekspertë kanë sugjeruar se ai mund të jetë pas përplasjes që ka vrarë 10 persona – por sigurisht, kjo nuk është konfirmuar dhe shkaku ende nuk dihet.

Ndërkohë, asnjë nga llogaritë e mediave sociale që besohet të jetë e lidhur me Prigozhin nuk ka bërë deri më tani ndonjë pretendim nëse ai është i vdekur apo i gjallë.

Disa thonë se një tjetër avion biznesi në pronësi të tij ishte gjithashtu në ajër në momentin e rrëzimit, i cili gjithashtu ishte nisur nga Moska.

Kanali i lidhur me Wagner, Reverse Side of the Medal, po thotë se ky avion i dytë është kthyer dhe po fluturon përsëri në Moskë.