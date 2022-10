Presidentja e KE sot në Shkup, nis turin në Ballkanin Perëndimor

Presidentja e KE-së, Ursula von der Leyen, sot turneun e saj ballkanik nga Shkupi. Siç kanë theksuar tashmë nga Brukseli, ajo do të përcjellë mesazhin se BE-ja mbetet e përkushtuar për integrimin evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Përveç perspektivës evropiane të rajonit, Von der Leyen pritet të shpallë një paketë ekonomike masash për Ballkanin Perëndimor.

Paketa do të përbëhej nga mbështetje financiare, për përballimin e krizës energjetike. Presidentja e KE-së ndoshta do të informojë edhe për vendimin e BE-së, për përfshirjen e Ballkanit Perëndimor në prokurimin e përbashkët të gazit dhe energjive të tjera së bashku me shtetet anëtare, gjë që do të ulë konkurrencën midis shteteve të rajonit në tregun e energjisë.

Sipas njoftimit, Fon der Leyen sot në selinë e misionit të BE-së në Shkup, do të mbajë konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Dimitar Kovaçevski.

Nga Shkupi, Fon der Leyen do të udhëtojë për në Prishtinë dhe Tiranë, e më pas do të vizitojë Sarajevën, Beogradin dhe Podgoricën. /albeu.com