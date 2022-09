Presidenti iranian i hedh benzinë zjarrit, refuzon t’i japë intervistë gazetares së CNN sepse ajo nuk mbante shami

Në një kohë kur vala e zemërimit në Iran për vdekjen e 22-vjeçares Mahsha Amini vazhdon të përhapet, presidenti i Iranit, Ebrahim Raishi, po i hedh dhe më shumë benzinë ​​zjarrit.

Më konkretisht, siç zbulohet nga postimi i saj në rrjetet sociale, korrespondentja e luftës Christiane Amanpour kishte organizuar një intervistë me presidentin iranian për ta pyetur për vdekjen e gruas 22-vjeçare dhe protestat që kanë shpërthyer në vend.

Në fakt, siç vëren gazetarj britanike-iraniane, kjo do të ishte intervista e parë e presidentit iranian në tokën amerikane. Megjithatë, intervista nuk u zhvillua kurrë pasi presidenti Raisi kërkoi që Amanpour të mbante shami sepse janë muajt e shenjtë të Muharremit dhe Safarit, gjë që gazetari e refuzoi me mirësjellje.

“Pas javësh përgatitjeje dhe orëve të gjata të vendosjes së pajisjeve të përkthimit, dritave dhe kamerave, ne ishim gati. Por presidenti Raisi nuk u paraqit. Dyzet minuta më vonë erdhi një asistente. Siç më tha, presidenti më kërkon që të mbaj shami, sepse janë muajt e shenjtë të Muharremit dhe Safarit”, tha fillimisht Christiane Amanpour.

“Jemi në Nju Jork, ku nuk ka asnjë ligj apo traditë për shamitë. Theksova se asnjë president iranian nuk e kishte kërkuar më parë këtë kur po i intervistoja jashtë Iranit,” shtoi ai.

“Asistentja e bëri të qartë se intervista nuk do të bëhej nëse nuk mbaja shami. Ai foli për një ‘çështje respekti’ dhe foli për ‘situatën në Iran’, duke iu referuar protestave që po përfshijnë vendin. Përsëri thashë se nuk mund të pajtohesha me këtë kërkesë të paprecedentë dhe të papritur. Dhe kështu u larguam. Intervista nuk u zhvillua. Në një kohë kur protestat po vazhdojnë dhe njerëzit po humbasin jetën, do të ishte një moment i rëndësishëm për të biseduar me Presidentin Raisi”, përfundoi ajo./albeu.com