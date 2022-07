Presidenti i ri vendit, Yuri Kim uron Begajn: Mezi presim të punojmë së bashku

Urime Bajram Begajt për inaugurimin e tij si President i ri i Shqipërisë. Ne mezi presim të punojmë me Presidentin Begaj për thellimin e partneritetit të qëndrueshëm SHBA-Shqipëri, forcimin e demokracisë së Shqipërisë dhe mbrojtjen e paqes dhe sigurisë si aleatë të NATO-s.

Congratulations to Bajram Begaj on his inauguration as the new President of Albania. We look forward to working with President Begaj on deepening the enduring U.S.- Albanian partnership, strengthening Albania’s democracy and defending peace & security as NATO Allies. #krahperkrah pic.twitter.com/TC1zQc7Id1

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) July 24, 2022