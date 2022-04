“Presidenti i ri të mos i ngjajë Metës”, Kryemadhi i kthehet Ramës: Ai të lë pa gjumë natën

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi e ftuar në emisionin “Opinion” ka komentuar deklaratat e kryeministrit Edi Rama i cili tha se presidenti i ardhshëm nuk duhet t’i ngjajë Ilir Metës.

Kryemadhi tha se Presidenti aktual nuk ka kompetenca dhe se ka rolin e noterit të vendimeve të parlamentit. Sipas saj, presidenti duhet të zgjidhet nga populli, por duhet të ketë më shumë kompetenca.

“Normal që mos t’i ngjajë Ilri Metës se ai e lë pa gjumë natën. Nuk mendoj se qetësia e një politikani është të qenit tre herë kryeministër, mund të jesh kryeministër por mund të jesh njeriu më i urryer, pavarësisht se urrejtjen e blen me para. Mund të jesh kryeministër por mund të jesh i pa dëshiruar. Presidenti është pa kompetenca, tashmë ai do të jetë një noter i disa vendimeve që do të kalojnë në parlament. Do ketë një rol horonifik. Në fakt po të shikosh të gjithë, thonë se presidenti të jetë i zgjedhur nga populli, por me kompetenca të tjera”,-tha Kryemadhi./Opinion.al