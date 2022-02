PREKËSE/ Lufta në Ukrainë detyron të porsalindurit të transportohen nga inkubatorët në strehimore të improvizuara (VIDEO)

Shpërthime të shumta vazhdojnë të ndodhin në qytetet e Ukrainës, 24 orë pas fillimit të pushtimit ushtarak rus.

Në një kohë kur forcat ruse janë jashtë Kievit, duke kërkuar dorëzimin e menjëhershëm të tij, civilët po kërkojnë strehim për të shpëtuar dhe mbrojtur familjet e tyre.

Në një spital në qytetin lindor të Ukrainës, Dnipro, një nga objektivat e sulmeve ajrore ruse, të porsalindurit që trajtoheshin në njësinë e kujdesit intensiv u transportuan nga reparti i maternitetit në një strehë të ngritur në bodrumin e ndërtesës.

Mbrojtja e vetme për foshnjat, siç shihet në videon e publikuar nga New York Times, janë batanijet që i mbështjellin dhe pajisjet bazë mjekësore që mamitë arritën të merrnin me vete. /abcnews.al

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2022