Prekëse, futbollisti në Francë i dedikon golin Dwamenas

Humbja e Raphael Dwamena-s është një dramë për të gjithë futbollistët në Europë dhe më gjerë. Ai vdiq gjatë ndeshjes mes Egnatias dhe Partizanit duke dhënë frymën e fundit në fushë në minutën ’24 teksa ndodhej në zonën para portierit rrogozhinas.

Nigeria forward 🇳🇬 Moses Simon dedicates goal to the late 🇬🇭 Raphael Dwamena who fell unconscious and lost his life during a league game in Albania.

They both played for Levante in the Spanish Top- Flight! pic.twitter.com/kLclMHqeNI

