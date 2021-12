Predan: Nuk ka ndihmuar fakti që Maqedonia nuk ka ambasador në Sofje

Në një intervistë për “Radio Evropa e Lirë”, ambasadori slloven Milan Predan tha se është koha që Maqedonia e Veriut më në fund të dërgojë një ambasador në Sofje, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Mendoj se sigurisht që nuk ka ndihmuar, të mos kemi një ambasador dhe një mision të fortë diplomatik në Sofje, sigurisht që ka qenë një arsye që ndoshta komunikimi nuk ka qenë ashtu siç duhet dhe nuk duhet të jetë askush. Tani ky vend ka nevojë për një diplomat vërtet me përvojë, i cili do të jetë në kontakt të përditshëm me qeverinë e re, sepse kjo është mënyra e vetme për të arritur një marrëveshje dhe ndoshta kjo është e vetmja mënyrë për të shkurtuar kohën. Qeveria e re e Petkovit po flet për gjashtë muaj”, thotë Predan, vendi i të cilit mban presidencën e radhës të Unionit.

Për marrëveshjen nëntë pikash të kryeministrit bullgar Kiril Petkov me partnerët e koalicionit në Qeveri për qëndrimin ndaj Shkupit, Predan nuk deshi të komentojë, por beson se ka deklarata pozitive nga pala bullgare që disi paralajmëron një qasje më pragmatike.

“Në rregull, duhet të shohim se si do të zhvillohen gjërat. Mendoj se është shumë e rëndësishme që ky dialog me qeverinë e re bullgare të fillojë sa më shpejt, sepse arritja e një marrëveshjeje në nivel të BE-së do të kërkojë një kompromis në nivel dypalësh.

Tani siç e përmendëm kemi sërish një situatë paksa fatkeqe. Ne kemi një qeveri në Sofje, por kemi një situatë në këtë vend ku kryeministri do të japë dorëheqjen, që do të thotë se e gjithë qeveria do të japë dorëheqjen. Ne do të kemi një situatë krejtësisht të re dhe do të duhet të paktën një muaj për të formuar një qeveri të re, që do të thotë se do të humbasim pak kohë”, thotë Predan dhe shton se do të ishte mirë që qeveria e re në Shkup të bëhet deri në fund të janarit./Telegrafi/