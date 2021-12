Prapaskenat e takimit me Eto’o, Ademi: Ja për çfarë biseduam (VIDEO)

“Samuel Eto është një njeri shumë i dashur edhe kështu përveç si futbollist që ka qenë është një njeri shumë i dashur edhe i respektuar. Ai tashmë është kryetar i Federatës së Kamerunit dhe e ka marr shumë me zell këtë punë. Takimet ne i bëjmë çdoherë gjatë eventeve dhe mbledhjeve qe i kanë FIFA dhe UEFA, por sidomos në FIFA në këtë rast sepse ne FIFA mblidhemi të gjithë konfederatat që janë anëtare të FIFA-s. Në këtë rast me atë kemi biseduar rreth çështjes së organizimeve, ka pasur urime normalisht sepse e kemi bërë urimin më herët dhe ai fillimisht ofrimi i tij ka qenë për falënderim të urimit dhe dëshiron të ketë bashkëpunim me Kosovën në të gjitha aspektet, por edhe e kemi diskutuar punën e tij tani e tutje. Ai është aq i arsyeshëm sa që dëshiron ndonjë këshillë, nga një përvojë nga secili anëtar i çdo federate. Ka kërkuar vet që t’i ketë fotografitë me ne, me shumicën prej nesh që kemi qenë aty prezent për shkak se është hera e parë që ka ardhur në një event si kryetar i federatës”, tha Ademi.