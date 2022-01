Prag lufte, Blinken viziton Ukrainën: SHBA e vendosur për të parandaluar një sulm të mundshëm rus

Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken do të udhëtojë në Ukrainë pas tensioneve të ditëve të fundit atje.

Sipas Departamentit të Shtetit, Blinken do të takohet me presidentin Volodymyr Zelensky dhe do të shprehë mbështetjen e SHBA për Kievin.

Gjatë takimit, “ai do të forcojë angazhimin e SHBA ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës”, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price.

Anthony Blinken gjithashtu do të udhëtojë në Berlin të enjten për bisedime me Britaninë, Francën dhe Gjermaninë mbi çështjen e Ukrainës, sipas një deklarate të Departamentit të Shtetit.

“Katër fuqitë transatlantike do të shkëmbejnë pikëpamje mbi përpjekjet e përbashkëta për të parandaluar një sulm të mëtejshëm rus në Ukrainë, duke përfshirë gatishmërinë e aleatëve dhe partnerëve për të imponuar pasoja masive dhe kosto të rënda ekonomike ndaj Rusisë, ” tha Ned Prais.

“Turneu i Anthony Blinken pason një operacion të madh diplomatik me aleatët dhe partnerët tanë evropianë për një qasje të bashkuar për t’iu përgjigjur kërcënimit të paraqitur nga Rusia ndaj Ukrainës, dhe përpjekjet tona të përbashkëta për të inkurajuar zgjedhjen e një rruge diplomatike, një devijim”. interesat e sigurisë dhe stabilitetit ”, tha një zëdhënës i Departamentit te Shtetit.

Ndërkohë mbetet për t’u parë në ditët në vijim se si do të shkojë situata në linde, nëse do të ketë ose jo një konflikt të armatosur./albeu.com/