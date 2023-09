PPE rezolutë për Belerin, Rama: Kujt autoritete i drejtoheni? S’është problem zgjedhjesh, por gjykatash

Ditën e sotme, mediet greke raportuan se Partia Popullore Evropiane i ka lëshuar një mesazh kumbues Shqipërisë për shtetasin e së drejtës lidhur me rastin e Fredi Belerit.

Demokracia e Re ka paraqitur sot në Bruksel një rezolutë të jashtëzakonshme, e cila është miratuar unanimisht nga të gjitha forcat politike të PPE.

“Konkretisht qendra e djathtë europiane e lidh arrestimin e Belerit me respektimin e të drejtave themelore të minoritetit etnik grek të Shqipërisë, duke nënvizuar se asnjë vend që dëshiron të anëtarësohet në BE nuk duhet të veprojë në atë mënyrë”, shkruan protothema.

Më tej thuhet se “PPE i bën thirrje Shqipërisë të respektojë rezultatet e zgjedhjeve lokale të majit dhe të respektojë prezumimin e pafajësisë së çdo të akuzuari. Së fundi, ai kërkon nga autoritetet shqiptare që të sigurojnë betimin e kryetarit të zgjedhur të Bashkisë Himarës, Fredi Beleri, pavarësisht nga çështja gjyqësore në pritje.”

Rezoluta, e cila u prezantua nga deputeti i Serres dhe Sekretari i Marrëdhënieve Ndërkombëtare i Demokracisë së Re Tasso Hatzivasiliou, u votua nga seanca plenare e Asamblesë Politike të Partisë Popullore Evropiane në Bruksel.

Lidhur me këtë rezolutë, ka reaguar kryeministri i vendit Edi Rama, cili përmes një postimi në platformën X, thekson edhe një herë se kjo çështje është në dorë të drejtësisë.

Rama: Interesante! “I bëjmë thirrje autoriteteve shqiptare”! Një thirrje pa specifikuar se cilat autoritete dhe, me siguri, pa u informuar se problemi në këtë rast nuk është rezultati i zgjedhjeve, por rezultati i gjykatave, të cilat tashmë e kanë refuzuar një kërkesë të tillë. E përdora “me siguri” sepse do të ishte vërtet shqetësuese nëse Partia e madhe Popullore Europiane do të kalonte një rezolutë me titullin “Sundimi i Ligjit” për të kërkuar një rezultat tjetër nga ai që është vendosur nga Prokuroria Speciale për Korrupsionin e Krimin e Organizuar dhe Gjykatat Speciale me të njëjtën emër. Këto institucione u themeluan me mbështetje të plotë nga BE&SHBA dhe ndihmohen ngushtësisht nga SHBA&BE në punën e tyre deri këtu mbresëlënëse kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Rama vijon duke thënë se janë të gatshëm t’i japin informacionin e nevojshëm lidershipit të PPE.

Rama: Nëse është e nevojshme, jemi më shumë se të gatshëm të sigurojmë udhëheqjen e lartë të PPE-së me informacion mbi këtë çështje në çdo format dhe në çdo kohë. S’ka dyshim, se të gjitha autoritetet shqiptare e presin me shumë besim mbështetjen e vazhdueshme të EPP-së, si një zë i fortë i Europës sonë gjatë kësaj faze ndryshimi historik për vendin tonë, ku më në fund, zyrtarët e lartë po hetohen me thellësi përtej anësive politike, çka shënon fundin e një epoke të gjatë të pandëshkueshmërisë

Interesante! “Ne i bëjmë thirrje autoriteteve shqiptare”… Një thirrje pa specifikuar se për cilat autoritete dhe, me siguri, pa qenë të informuar se në këtë rast problemi nuk është rezultati i zgjedhjeve, por i gjykatave, të cilat e kanë refuzuar një kërkesë të tillë⚖️. E… pic.twitter.com/rImYPezNGL — Edi Rama (@ediramaal) September 5, 2023

/Albeu.com.