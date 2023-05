Posteri i “gishtave”, Këlliçi: U prekën vetëm të korruptuarit

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e 14 majit, Belind Këlliçi ka folur në News24 në lidhje me fushatën elektorale deri më tani.

Këlliçi deklaroi se nuk beson te patronazhistët apo aktivistët e bashkisë që paguhen për të bërë ‘like’ në Facebook, duke iu referuar asaj që e cilësoi si tejfryrje të administratës publike.

Ai komentoi edhe gjendjen e biznesit teksa fliste për reduktimin e taksave për këta të fundit në kryeqytet, duke thënë se biznesi sot me Ramën po hidhet në erë me tritol, pasi media e lidhur me të duhet të jetë nën varësinë e kryeministrit.

Këlliçi foli po ashtu edhe mbi posterat e tij që u komentuan gjerësisht, duke thënë se gishtat i janë drejtuar korrupsionit, të cilin ka zgjedhur ta luftojë “pa pasur etikë”, ndërsa shtoi se në këtë poster nuk i drejtohet asnjë individi dhe se të vetmit që u prekën janë të korruptuarit sipas tij.

“Në Kuvend rrallë herë kam pasur mundësi të flas për problemet e qytetarëve dhe banorëve të zonave që përfaqësoja. Beteja ime është për qytetin e Tiranës. Shifra për subvencionimin është 21.8 milionë euro në vit, paratë do dalin nga buxheti i bashkisë së Tiranës.

Unë nuk besoj te patronazhistët apo aktivistët e bashkisë që paguhen për të bërë like në Facebook. Unë mendoj se duhet të ketë njerëz që punojnë pa dallim bindjesh partiake. Mendoj se administrata është tej mase e fryrë tanimë. Për punën e një personi ka 3-4 vetë sot. Kryeministri ka qenë krenar kur ka ardhur në Komisionin Hetimor për inceneratorët, pse nuk vjen të flasë në gjykatë dhe të thotë se këtu nuk vidhen para. Sot kemi një faturë për mbylljen e Agon Channel për tekat e kryebashkiakut. Unë nuk kam asnjë të përbashkët me të.

Ne u bëmë vend model me taksën e sheshtë sepse ishim të parët që e implementuam. Si është biznesi sot me Ramën. Biznesi sot me Ramën hidhet me tritol në erë, hidhet në erë një hotel që furnizon median sepse media duhet të jetë nën varësinë e kryeministrit. Unë po them të kundërtën. Modeli i taksës së sheshtë ishte më i mirë për vendin. Kjo shoqërohet me posterin me gishtat e mesit sepse dua të luftoj korrupsionin në bashki me çdo kusht. Është një akt revolte prej qytetari kundrejt korrupsionit. Në luftën ndaj korrupsioni nuk kam asnjë etikë. Ky poster është nxjerrë nga unë, aty ka një fjali. Duart kështu i drejtohen korrupsionit. Unë kam dalë ta luftoj pa etikë korrupsionin. Në këtë poster nuk i drejtohem asnjë individi, por i drejtohem korrupsionit. U shqetësuan të korruptuarit nga kjo. Me atë faqe në internet kanë mashtruar pasi ka qenë fallco. U vërtetua që nuk ishte e vërtetë dhe u mbyll faqja. Me atë që kam bërë kam vërtetuar që do ketë luftë ndaj korrupsionit. Gishti as nuk dallohet aty. Fëmijët duhet të kuptojnë se korrupsioni duhet të luftohet. Media juaj e vuan në kurriz tritolin e qeverisë.

Ku e kam falso diplomën time? Kam dhënë dhe sqarim publik. Harry Fultz ka qenë 5-vjeçar, tani është 4. Unë jam larguar pas vitit të katërt sepse atëherë nuk ka qenë matura shtetërore. Kur e gjetën që nuk ka qenë matura kjo ra. Ka mijëra studentë. Universiteti i Maryland nuk është kinemaja e Baldushkut, ka mijëra maturantë që ndjekin këtë lloj praktike që u duhet të ikin para vitit të fundit sepse gjimnazi në Shqipëri nuk njihet në SHBA. KA provime dhe certifikatat që të njohin dijet për të qenë pjesë e universitetit. Këtë praktikë e kanë ndjekur dhjetëra studentë të tjerë si unë. Kam dhënë gjithë provimet. Jo vetëm jam pranuar, por kam përfituar bursë të plotë. Kam mbaruar universitetin dhe kam sjellë diplomën në ministrin e arsimit dhe sipas krediteve kanë bërë ekuivalentimin për master shkencor”, u shpreh Këlliçi.